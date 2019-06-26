مسقط ـ العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية أمس معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة أعمال اللجنة المشتركة ورفع مستواها لتكون برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة، وشدد الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967م كما أكدا على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي عبر الحوار.

حضر اللقاء من الجانب العُماني عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضره من الجانب الأردني سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبل وزير شؤون المغتربين الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.