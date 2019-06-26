مجلس المناقصات يسند مشاريع وأعمالا مكملة بأكثر من 22 مليون ريال عماني

في المحليات 27 يونيو,2019 نسخة للطباعة

مسقط – العمانية : أسند مجلس المناقصات أمس جملة من المشاريــع والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية قدرها 22 مليونًا و864 ألفًا و244 ريالًا عمانيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس المناقصات لهذا العام برئاسـة معالي الدكتور رشيـد بن الصافـي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وتم خلال الاجتماع الموافقــة على إسناد عـدد من المشاريع، وناقــش المجلس مواضيع عدة متعلقة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية.

ومن أهم المشاريع والأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه السادس مشروع إنشاء و توسعة مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمسقط بقيمة 6 ملايين و964 ألفًا و113 ريالًا عمانيًا وتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على أعمال تنفيذ سدود التغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بقيمة 52 ألفًا و800 ريال عماني والأعمال الإضافية على المناقصات الداخلية المتعلقة بالصيانة السنوية للطرق الترابية الصحراوية والجبلية بمحافظة ظفار بقيمة مليونًا و247 ألفًا و43 ريالًا عمانيًا وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ازدواجية طريق بركاء-نخل بمحافظة جنوب الباطنة بقيمة 510 آلاف و95 ريالًا عمانيًا والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على ازدواجية طريق ريسوت ـ المغسيل بمحافظة ظفار بـ 140 ألف ريال عماني وتجديد عقد استئجار مبنى المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين لوزارة التربية والتعليم بـ

487 ألفًا و344 ريالًا عمانيًا وتجديد عقد وزارة التربية والتعليم مع شركة النقل الوطنية (مواصلات) بـ 6 ملايين و690 ألفًا و112 ريالًا عمانيًا وتمديد عقد استئجار مبنى لعدد من المديريات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الغبرة بولاية بوشر بقيمة 352 ألفًا و622 ريالًا عمانيًا وتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة بقيمة 3 ملايين و594 ألفًا و188 ريالًا عمانيًا وتقديم الخدمات الاستشارية لمسح الكميات لمشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة بمليون و60 ألفًا و320 ريالًا عمانيًا وتجديد عقد استئجار مبنى المديرية العامة للتقويم التربوي لوزارة التربية والتعليم بقيمة 482 ألفًا و567 ريالًا عمانيًا وتجديد عقد استئجار مبنى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بولاية بوشر بـ 321 ألفًا و290 ريالًا عمانيًا وتقديم خدمات استشارية مالية لوزارة المالية بقيمة 195 ألف ريال عماني وتجديد عقد البث التليفزيوني الفضائي للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بـ 442 ألفًا و750 ريالًا عمانيًا وتجديد عقد استئجار مبنى الهيئة العامة للتعدين بمرتفعات غلاء بولاية بوشر بقيمة 324 ألف ريال عماني.