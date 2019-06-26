فهود سجلت 50 درجة مئوية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

شهد عدد من مناطق وولايات السلطنة أمس ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة حيث سجلت فهود أمس أعلى درجة حرارة على مستوى السلطنة بلغت 50 درجة مئوية إثر موجة حر تشهدها معظم دول الخليج هذه الأيام خصوصا المناطق الصحراوية ،كما سجلت أدم درجة حرارة عالية بلغت 49 والسنينة 48 درجة مئوية وسجلت هيماء وقرن العلم ومقشن 47 درجة مئوية ، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بنفس المستويات خلال الايام القادمة .

وجنوبا يشهد عدد من ولايات محافظة ظفار أجواء معتدلة نتيجة لبدء موسم الخريف الذي تشهده المحافظة سنويا في مثل هذه الفترة من كل عام ،حيث يصاحب هذه الأجواء طقس معتدل ودرجات حرارة معتدلة نسبيا مقارنة ببقية محافظات السلطنة ،وقد بلغت درجة الحرارة في قيرون حيريتي 21 درجة مئوية وفي ضلكوت 22 درجة وفي شليم 25 درجة .

وتشير النشرة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية) لاحتمالية هطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار ،وكذلك عودة الأمطار الرعدية على جبال الحجر بعد الظهيرة نتيجة لاحتمالية تشكل السحب الركامية على الجبال .

وحول الرطوبة النسبية أوضحت النشرة الجوية بأن نسبة الرطوبة النسبية في محافظة مسقط تتراوح بين 50 و 85% فيما تتراوح في صلالة بين 75 و 90% .

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كانت هذه تفاصيل خبر طقس حار شمالا ومعتدل جنوبا وتوقعات بعودة الأمطار الرعدية على الحجر بعد الظهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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