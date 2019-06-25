وزارة الإسكان تدشن نظام تسجيل جمعيات المُلاك بمسقط

في المحليات 26 يونيو,2019 نسخة للطباعة

لإنشاء قاعدة بيانات عقارية بالمحافظة كمرحلة اولى

دشنت المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان صباح أمس بمبنى الوزارة نظام تسجيل جمعيات الملاك لمحافظة مسقط كمرحلة أولى رعى حفل التدشين معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وبحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة وبلدية مسقط وممثلين عن الجمعية العمانية العقارية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

حيث تم اعتماد خطوات محددة لتسجيل المباني والعقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات، كما تم تبادل وجهات النظر حول ما قد يترتب عليها من نتائج يمكن أخذها في الاعتبار عند سريان التطبيق العملي المتوقع في الأول من أكتوبر القادم.

ويهدف النظام إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة العقارات الخاضعة لنظام تمليك الشقق والطبقات مما يحّول جميع التعاملات المتعلقة بجمعيات الملاك إلى النظام الإلكتروني ويعزز من خدمات الوزارة الإلكترونية ويوفر الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين ويعمل على تسجيل العقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات وحصر جمعيات الملاك للتحقق من قيام من يتولى إدارتها بالأعمال المنوطة بها في المحافظة على الخدمات المشتركة والمرافق العامة والصيانة لهذه العقارات وحل الخلافات التي قد تنشأ بين القاطنين والمحافظة كذلك على سلامة العقار وحفظ حقوق الملاك.

وستقوم الوزارة خلال الأسبوع القادم بدعوة جميع مديري جمعيات المُلاك الذين تم تسجيلهم مبدئياً بدائرة التنظيم والإشراف على جمعيات المُلاك بالمديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة والذين بلغ عددهم قرابة (190) جمعية مُلاك وكذلك الأعضاء الجدد إلى توفيق أوضاعهم بإنشاء جمعيات للمُلاك للحصول على شهادة تسجيل جمعية الملاك والبطاقة الخاصة بمديري جمعية الملاك المعتمدين لمحافظة مسقط كمرحلة أولى وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بالوزارة : إن النظام الجديد ينظم العلاقة بين سكان الوحدات الواقعة ضمن ملكية مشتركة والخاضعة لرقابة الوزارة من أنظمة ولوائح وآليات رقابة ونظم خدمات إدارة المرافق والمجمعات السكنية من أجل المحافظة على حقوق جميع الأطراف ويضمن حسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش السكني المشترك بكل أريحية بين السكان، وذلك استنادا لنظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطـــــــاني الســامي رقـم ( 48/89) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/89) والتعميم الوزاري رقم (8/2016) .

وأضاف بأن الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري تسعى من خلال هذا النظام إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي أهداف عمرانية واقتصادية واجتماعية فمن الناحية العمرانية تساهم في تنظيم السكن من خلال مجمعات سكنية متكاملة تحقق الاستدامة والتعايش أما الأهداف الاقتصادية فتتمثل في تحفيز الاستثمار في مجال التطوير العقاري وزيادة إسهام قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.

وقد أعرب المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان عن أمله في أن يحقق النظام أهدافه التي وضعت لأجله وأن ينظم العلاقة بين الملاك بما يحقق المصلحة العامة في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال خصوصا وأن هناك شكاوى ترد إلى الوزارة من بعض الملاك حول آلية تنظيم العلاقة بين السكان فيما يتعلق بالخدمات والصيانة ونظافة وسلامة المرافق العامة للمبنى المشترك.