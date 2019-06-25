بحث التعاون بين العمانية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان

تم أمس بحث التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الانسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول المجلس التعاون الخليجي خلال لقاء الدكتور علي بن عبدالله الكلباني أمين عام اللجنة بسعادة آسر أحمد طومسون الممثل الاقليمي للصندوق وذلك بمقر اللجنة.

وقد تم خلال اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن اللجنة العمانية لحقوق الانسان ومهامها واختصاصاتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وآلية تلقي البلاغات، والعضويات التي حصلت عليها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، كما قدم الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان تعريفاً عن دور المكتب في تمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم والوظائف المناسبة وتقديم المساعدات في الصحة الإنجابية والنفسية للمرأة والطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وجمع وتحليل البيانات السكانية والتي تعتبر أساساً لتخطيط المبادرات التنموية والاستجابة الإنسانية للكوارث وكذلك بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المتصلة بحقوق الانسان وتبادل الخبرات حضر اللقاء شذى بنت عبد المجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية وناصر بن محمد الكندي أخصائي منظمات دولية.

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