وزير المكتب السلطاني و الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبلان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس سعادة براين هوك المبعوث الخاص لشؤون إيران وكبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأميركية والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط السلطنة بالولايات المتحدة في كافة المجالات وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة حالياً، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بديوان عام وزارة الخارجية امس سعادة براين هوك، كبير مستشاري السياسات والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الاميركي لشؤون ايران.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية وبحث سبيل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تم التطرق الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها، حيث أكد الجانبان على اهمية الحوار والتعاون بما يعزز الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء من الجانب العماني عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، وحضره من الجانب الاميركي سعادة مارك سيفرز سفير الولايات المتحدة الاميركية المعتمد لدى السلطنة.