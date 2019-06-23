الكشافة تناقش تطوير منظومة العمل وتقترح منصة إلكترونية للتواصل الفعال مع عشائر جوالة السلطنة

في إطار الحرص على تمكين الشباب

ناقشت الكشافة والمرشدان أمس في اجتماعها تطوير منظومة العمل الكشفي والإرشادي بعشائر الجوالة والجوالات في الجامعات والكليات والأندية الرياضية وجمعيات المرأة العمانية ترأس الحلقة النقاشية الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات والذي بحث في ضرورة إيجاد وسيلة تواصل مشتركة بين المديرية وجميع عشائر جوالة وجوالات السلطنة لمتابعة أنشطتهم والحرص على تمكين الشباب وإعطائهم أولوية قصوى من حيث المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقدمها المديرية موضحا ان الشباب جزء لا يتجزأ من خطط وبرامج أنشطة المديرية وتفعيل المشاركة في الأعمال الهادفة والتي تخدم المجتمع وانتقاء المشاركات والبرامج والأنشطة النوعية وضرورة التعاون بين كافة عشائر الجوالة وإبراز أنشطتهم في مختلف وسائل التواصل الإجتماعية.

كما ناقش الاجتماع توثيق الزي الكشفي والإرشادي لمرحلة الجوالة والجوالات وأهمية الالتزام به لدوره البارز في تقديم الصورة المشرفة في جميع المشاركات المختلفة وحث عشائر الجوالة للتسجيل في قوائم المديرية من أجل ضمان جودة العمل الكشفي والإرشادي لتلك المرحلة، ومعرفة التوسع الذي تسجله هذه المرحلة لاختيار أنسب الأنشطة والربامج التي تناسبها وتستوعب تلك الأعداد.

بعد ذلك قدم رؤوساء أقسام الكشافة والمرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات عرضاً تفصيلياً للضوابط والإشتراطات لتسجيل عشار الجوالة والجوالات وأهم الأنشطىة والدورات المقدمة لهذه لمرحلة، بعدها تم عرض فلماً مرئياً عن مشروع قطرة دم والذي كان للجوالة دوراً بارزاً في المساهمة فيه تلاه عرضا آخر مرئياً لمختلف أنشطة وبرامج التي قدمتها عشائر الجوالة كما أكدت الحلقة النقاشية على ضرورة إيجاد منصة إلكترونية شاملة تجمع مختلف الأنشطة والبرامج التي تقدمها مختلف عشائر جوالة وجوالات السلطنة.