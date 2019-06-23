الإسكان توقع اتفاقية إنشاء منصة إلكترونية عبر موقع الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية

التشغيل سيتم أواخر عام 2020

ـ أكثر من 60 خدمة ومركز اتصال وربط إلكتروني بالمؤسسات الحكومية عبر الفضاء الإلكتروني

في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية وقعت وزارة الإسكان أمس اتفاقية لإنشاء منصة إلكترونية توفر أكثر من 60 خدمة إلكترونية على أن يبدأ تشغيل المنصة أواخر عام 2020م وقع الاتفاقية من جانب وزارة الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وذلك في إطار تطوير الخدمات الالكترونية لوزارة الإسكان ضمن مبادرات عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات وبحضور سعادة المهندس وكيل الوزارة سيف بن عامر الشقصي والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء منصة توفر أكثر من (60) خدمة إلكترونية تغطي معظم خدمات الوزارة في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري بالإضافة لخدمات المراجعين حيث ستبدأ الشركة التي أسندت إليها المناقصة إعداد التطبيقات اللازمة للمنصة الإلكترونية استرشادا بالدراسة الاستشارية السابقة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات.

وبموجب الاتفاقية فإنه من المؤمل أن يتم تفعيل المنصة الجديدة لوزارة الإسكان أواخر عام 2020 م عبر قنوات متعددة منها موقع الوزارة على الشبكة العالمية وتطبيقات الهواتف الذكية حيث ستعمل المنصة الإلكترونية على سبيل المثال على تسريع استخراج الرسومات المساحية (الكروكي) واعتمادها بصورة سريعة ومباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة بالتكامل مع قواعد نظم البيانات الجغرافية المرتبطة مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

كما ستتيح المنصة إمكانية إطلاع المراجعين على الأملاك الخاصة بهم بصورة مباشرة وفي مجال الإسكان الاجتماعي سيتم تفعيل التكامل الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة من خلال ربط قواعد البيانات دون الحاجة إلى مراجعة المواطن للوزارة.

وفي مجال خدمة المراجعين سيتم تفعيل خدمة تتبع حركة المعاملات بالإضافة إلى إنشاء مركز اتصال موحد (كول سنتر) يعمل على فترتين صباحية ومسائية للرد على مختلف الاستفسارات.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات : إن هذا أول مشروع متكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي وبتنفيذ من مؤسسات القطاع الخاص ويهدف إلى مواصلة ودعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسات الحكومية ونحن نثمن دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على الشراكة القائمة بين الجانبين وعلى اهتمام الحكومة بدعم المؤسسات الخاصة في مختلف المجالات وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص.