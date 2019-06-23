500 مشارك ومشاركة في فعاليات البرنامج الصيفي الأول بمنح

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

يشارك 500 طالب وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي الأول للنادي العلمي للابتكار بمركز منح الثقافي بمحافظة الداخلية والذي يستمر حتى الرابع من أغسطس القادم.

يهدف المركز من خلال البرنامج الصيفي الأول إلى استغلال أوقات الشباب وطلاب وطالبات المدارس وتحفيز فئات المجتمع نحو التحصيل المعرفي وتنمية البحث العلمي وترسيخ الثقافة الإيجابية من خلال الدورات التدريبية والبرامج العلمية الهادفة، بالاضافة إلى صقل مهارات المشاركين في مختلف المجالات.

يتضمن البرنامج نحو 15 دورة تدريبية مختلفة في مجال الالكترونيات التطبيقية والبرمجيات المتنوعة وبرنامج الفوتوشوب للمبتدئ والمتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الجرافيكي ومقدمة في برامج الحاسوب والفلكي الصغير والكبير وبرنامج سكراتش ودورات تعليمية في اللغة الانجليزية للذكور والإناث وورشة الكهرباء المنزلية للتعرف عن قرب على أساسيات الكهرباء المنزلية وطرق السلامة عند التعامل مع الكهرباء وتوصيل مجموعة من الدوائر الكهربائية والتعرف على أهم الأجهزة المستخدمة في القياس.

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