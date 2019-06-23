أمطار بين المتوسطة والغزيرة على عدد من قرى الرستاق

الرستاق – من سيف بن مرهون الغافري:

هطلت مساء أمس على عدد من قرى ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح متوسطة ، وقد تركزت الأمطار على قرى خفدي وساي والمرجي والقبيل والدفع والمسنه ويقاء وسني والميحة والمهبب وشخر ومري بوادي بني غافر ، وقد أدت الأمطار إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية وجريان وادي بني غافر ، هذا وقد خرج الأهالي فرحين مستبشرين بهطول الأمطار والاستمتاع بالمشاهد الجميلة لتدفق الشلالات المائية.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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