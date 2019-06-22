شباب عمان الثانية تحصد جائزتي “الصداقة الدولية” و “السفينة الأفضل حضورا”...

في المحليات 23 يونيو,2019 نسخة للطباعة

في مهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بمدينة لاهاي الهولندية

لاهاي ـ متابعة الرائد محمد بن سعيد المشيخي:

للنجاح شروطه وللتفوق أدواته التي أتقنها طاقم سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية ) فإحرازهم جائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة وجائزة السفينة الأفضل ظهورا في ميناء اسخيفين بمدينة لاهاي بمملكة هولندا ، وجائزة المركز الأول على المستوى العام في المنافسات الرياضية بين طواقم السفن، أتت بعد جهود مخلصة وروح معنوية عالية لم تكن إلا ثمرة بذلت من أجل رفعة الخليج 365 وعزته في مختلف الأوساط العالمية، وقد تم تكريم السفينة وطاقمها في حفل توزيع الجوائز، والذي كان ختاما لمسير طواقم السفن في مدينة لاهاي، حيث استطاع طاقم السفينة شباب عمان الثانية أن يلفت انتباه الجماهير التي اصطفت لرؤية استعراضات طواقم السفن المشاركة في هذا المهرجان الدولي، ويأتي هذا الحدث في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور ذكرى خمسة وسبعين عاما على التحرير في مملكة هولندا.

ومنذ انطلاقتها من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في الخامس عشر من أبريل الماضي قطعت السفينة مسافة 6300 ميل بحري حينما وصلت إلى ميناء اسخيفين بمدينة لاهاي في مملكة هولندا، ولا زالت تواصل مهمتها في رحلتها الدولية الرابعة إلى القارة الأوروبية(صواري المجد والسلام).

جدير بالذكر أن مهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويله بدأ فعالياته في الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري وسط مشاركة (١٩)سفينة شراعية تمثل عشر دول هي هولندا، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، البرازيل، المكسيك، رومانيا، أميركا، فانيوتيو بالإضافة إلى السلطنة كما أن هناك سفنا تمثل بحريات القوات المسلحة وهي سفينة (سيسن برانكو) من البرازيل وسفينة ( كيوهتيموك) من المكسيك وسفينة (يو إس سي ج إيجل) من الولايات المتحدة الأميركية وسفينة (يورانيا) من مملكة هولندا، وسفينة (إيتويل) من الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى السفينة شباب عمان الثانية التابعة للبحرية السلطانية العمانية ومثلت خمس عشرة سفينة للفئة (أ) وثلاث سفن للفئة (ب) وسفينة واحدة للفئة (د).

إن المشاركة في السباقات البحرية والتنافس مع مجموعة من الدول ذات الخبرة العريقة في هذا الجانب، يحتاج إلى كثير من الصبر والتحدي، حيث استطاع طاقم السفينة ومتدربوها اجتياز مختلف التحديات، وصولا إلى الجائزة الكبرى في هذا المهرجان والتدريب المحترف الذي تنتهجه قوات السلطان المسلحة بشكل عام والبحرية السلطانية العمانية بشكل خاص في تأهيل منتسبيها، مكن طاقم السفينة ومتدربوها من تقديم إنجاز مشرف يعلي من سمعة الخليج 365 في مختلف المحافل الدولية .

وبهذه المناسبة صرح العقيد الركن بحري علي بن محمد الحوسني قائد السفينة شباب عمان الثانية قائلا : نحمد الله تعالى على هذا الإنجاز الدولي ويشرفني أن أهديه إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ وإلى الشعب العماني، وما هذا الإنجاز إلا تجسيد للدور الرائد الذي تقوم به السفينة في التعريف بحضارة السلطنة وتاريخها البحري العريق ).

أما الوكيل أول بحري عيسى بن تعيب اليحيائي رئيس البحاره في السفينة: (لقد شاركت في عدد من الرحلات الدولية بالسفينة شباب عمان الثانية ، وأؤكد بأن التعاون بين طاقم السفينة ومتدربيها هو سر التفوق والفوز بالجوائز في هذه المهرجانات.

أما الوكيل بحري علي بن محمد الجابري وكيل القوة في السفينة يقوم بكافة مهامه في جد واجتهاد خلال مشاركة السفينة في رحلة المجد والسلام ويشير إلى أن الإحساس بالمسؤولية الوطنية يعزز من فرص النجاح لأي رحلة وقال : (هذه السفينة لديها مهام وطنية سامية للتعريف بحضارة السلطنة ونهضتها المباركة).

الرقيب بحري حسين العلوي تجده دائما في مقدمة فعاليات السفينة لابسا الزي العماني الأصيل يقول : (أحمد الله على هذا الإنجاز، وقد أتى نتيجة للجد والمثابرة التي بذلها الطاقم والمتدربون من يوم إبحارهم من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية).

العريف بحري يحيى بن محمد الزعابي أحد أفراد الطاقم يشير إلى أن (هذا الفوز يمنحهم سعادة لا توصف نتيجة لتمثيل بلدهم خير تمثيل في هذه المحافل الدولية حيث إن جميع السفن المشاركة من 10 دول تطمح لهذا الفوز).

المتدربة عفراء المعمرية من الهيئة العامة للكشافة والمرشدات متدربة مدنية على الإبحار الشراعي وقد أكملت ما يقارب الشهرين ونيف من الإبحار الشراعي على متن السفينة شباب عمان الثانية تقول : ( لقد كانت تجربتي في السفينة ممتعة جدا نتيجة لخوض غمار المغامرات البحرية التي تساهم في صقل شخصية المتدرب كثيرا وكانت فرحة الفوز بالجوائز رائعة واستطعنا الفوز نتيجة لثقافة عمل الفريق الذي لابد منه في مثل هذه السباقات).

لينا آل محمد طالبة عمانية مبتعثة في مملكة هولندا شاركت السفينة أثناء مسير طواقم السفينة تشير إلى أن ( تصميم السفينة أبهرها كثيرا بالإضافة الأجواء التي خلقها طاقم السفينة لهم وهي أجواء تذكرهم بالسلطنة وهم في غربتهم التعليمية).

ناصر العامري طالب عماني يدرس الهندسة الميكانيكية في مملكة هولندا يقول : (فخر كبير لنا أن نرى سفينة بلدنا يتم تكريمها من بين 19 سفينة عالمية، وفخر أيضا بأن سفراء عمان يمثلونها خير تمثيل في هذه المحافل الدولية).

منذ أن أرخت السفينة أشرعتها في ميناء اسخيفين بمدينة لاهاي تجد عبدالعزيز الريامي (عماني مقيم في مملكة هولندا)، في طليعة المشاركين في كل الفعاليات التي تتعلق بالسفينة يقول (هذه السفينة تمثل لي الكثير، فهي وطني، وهي خير سفير يمثل السلطنة في جميع مشاركاتها، وأتابع مشاركاتها منذ نشأتها وإلى يومنا هذا).

مقبول بن علي اللواتي قام بزيارة السفينة أثناء تواجده في مملكة هولندا يقول : (لما رأيت العلم العماني يرفرف في سماء لاهاي تحركت مباشرة إلى السفينة، وسعدت كثيرا لما رأيت من طاقم مدرب تدريبا احترافيا حاز على رضا الجماهير الهولندية).

أما رضا علي عبدالعاطي وهو مصري مقيم في مملكة هولندا فقد شارك طاقم السفينة فرحتهم بهذا الفوز وذكر بأن (هذا الفوز يفرحنا كثيرا هنا في مملكة هولندا وهو يدل على مدى حرص الطاقم على إظهار الجوانب المشرقة للحضارة العمانية) وأضاف قائلا : (الهولنديون يتحدثون هنا عن حفاوة الاستقبال التي يتمتع بها طاقم السفينة).

على رصيف ميناء اسخيفين لاحظنا تواجد السيدة (أنيليز بول) وفي يدها اليمنى هدية وفي اليسرى عكاز تتكئ عليه ، سألناها عن سبب تواجدها ضمن مستقبلي السفينة فقالت لقد أمضيت أحد عشر عاما أتابع أخبار السفينة شباب عمان الأولى والثانية وحينما أشاهدهم حقا أتأثر إنهم في قلبي دائما لأنهم يعرفون كيف يترجمون معاني الصداقة والتعاون).

أنغيا فيكا من ألمانيا زارت السفينة أثناء تواجدها في إجازتها بمملكة هولندا وسبق أن عملت في السلطنة تقول : (بزيارتي للسفينة فإني أرجع مرة أخرى إلى بلدي الثاني عمان وسعيدة جدا لفوز السفينة في هذا المهرجان بجائزتي الصداقة الدولية وجائزة أفضل السفن ظهورا وطاقم السفينة شرح لي كثيرا عن مقتنياتها وما تحمله من ثقافة وحضارة وهم متعاونون جدا).

(تون وياند دولفيرد) من مملكة هولندا أخوان قررا معا أن يقوما بزيارة للسفن المشاركة في هذا المهرجان وتجولا في السفينة شباب عمان الثانية وسرهم ما شاهداه من إبداع في هندسة السفينة وتعامل الطاقم الراقي مع جميع الزوار وطريقة التعريف بتراثهم العماني الأصيل يقول ياند (أفخر بأن هذه السفينة تم تصنيعها في مملكة هولندا).

فيما قالت فانيسا موري بإدارة الاتصال في الجمعية الدولية للإبحار الشراعي : (نفخر بوجود طاقم السفينة شباب عمان الثانية هنا في ميناء اسخيفين بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان روان البحري بالجمهورية الفرنسية، والطاقم هنا يتمتع بالكثير من المميزات التي تميزه عن بقية الأطقم الأخرى، وهو متفاعل جدا مع الأحداث).

يتمتع روبن سنوك مدير مهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بالكثير من الخبرة في مجال الإبحار الشراعي حيث تنقل في مهام عدة ما بين قائد لسفينة ومنظم للمهرجانات البحرية وسألناه عن رؤيته لسفينة شباب عمان الثانية وأجاب قائلا (في كل مهرجان تشارك فيه السفينة شباب عمان الأولى أو الثانية تجدها دائما في المقدمة وتتمتع بتفاعل كبير من قبل الجماهير والسبب في ذلك يعود إلى الروح الحيوية التي يتميز بها الطاقم).