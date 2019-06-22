معرض رحلة عمان السلام بسويسرا يعرض تاريخ السلطنة ومنجزاتها ونهجها في التعايش السلمي

تضمن صورا لجلالته والمقومات السياحية والثقافية

شهد معرض رحلة عمان السلام الرابعة إقبالا كبيرا من مواطني ومقيمي جمهورية سويسرا والذي أقيم بمركز كاندير يستيج الكشفي الدولي للتدريب بسويسرا والذي نظمه قادة كشافة السلطنة ضمن الرحلة التي تنظمها المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات والتي تشمل زيارة ثلاث دول أوروبية وهي (النمسا وسويرا والمانيا) في رحلة تستمر حتى 26 يونيو الجاري .

تضمن المعرض الكشفي بمركز كاندير يستيج الكشفي الدولي للتدريب بسويسرا الذي سجل توافدا كبيرا من الزوار عددا من الأركان عكست جوانب متعددة مقومات السلطنة السياحية والتاريخية والحضارية والنشاط الكشفي ودورالكشافة في تنمية المجتمع وصون مقدراته وأهم الأنشطة الكشفية والتربوية التي تنفذها السلطنة من خلال الصور التي جسدت جانبا من تلك المقومات الى جانب عرض الكتيبات والنشرات والخرائط التي توضح التنوع الجيولوجي والمناخي بالسلطنة .

وحول المعرض قال القائد الكشفي سلمان البحراني رئيس اللجنة الإعلامية : جاء المعرض مصاحبا لرحلة عمان السلام الرابعة الذي سجل توافد الزوار من مختلف دول العالم، حيث عكس المعرض المقومات السياحية الثقافية والتمازج الحضاري والتواصل التاريخي لأبناء السلطنة مع مختلف دول العالم، وما تميز به الفكر العماني من ثقافة التعايش السلمي وتقبل الآخر في إطار من التعايش الإنساني، وخرج الزائر من المعرض بمعلومات ثرية عن السلطنة وعبر فيليب مدير مركز التدريب الدولي في كاندرستيج عن سعادته لما شاهده بالمعرض فقال : أرحب بالوفد الكشفي العماني الذي يزور سويسرا ضمن رحلة السلام التي ينفذها ثمانية عشر قائدا كما سعدنا بما شاهدناه في المعرض من صور جسدت تاريخ السلطنة ومنجزاتها الحضارية وأنشطتها وبرامجها الكشفية ومن الرائع تواجدهم هنا وهم يحملون اسم “عمان السلام”.

من جهته قال كولين ليفين من المملكة المتحدة: في المعرض ألتقيت بكشافة عمان وتعرفت على بلدهم وهي بلاد جميلة كما استمتعت بمشاهدة الأنشطة الكشفية التي بالسلطنة وأعجبت بمجموعة من الصور وبالأخص صورة جلالة السلطان قابوس وهو يرتدي الزي الكشفي .

واضاف: الكشافة في عمان تبدو رائعة جدا لديهم مجموعة من الأنشطة التي يقومون بها وسعدت كثيرا بمجموعة الهدايا التذكارية التي قدمت لي والمعرض شجعني كثيرا على القيام بزيارة إلى أرضها في قادم الوقت.