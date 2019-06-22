اللجان الدائمة لمجلس الشورى تناقش عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية

في المحليات 23 يونيو,2019 نسخة للطباعة

في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

يعقد مجلس الشورى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الجلستين الاعتياديتين السادسة عشرة والسابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة والتي سيناقش خلالهما جملة من الموضوعات التشريعية والرقابية التي قامت لجان المجلس الدائمة بدراستها ومناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

صرًح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى الذي أضاف بأن من أهم تلك المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلستين ، استعراض رؤية اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع تعديل اتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح ، ورؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وأضاف سعادته بأن الجلسة ستناقش أيضا تقارير اللجان حول عدد من الدراسات منها : تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول التعمين في القطاع الصحي، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول واقع وتحديات القطاع الرياضي في السلطنة بالإضافة إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول قناة عُمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة، وكذلك تقريرها الذي يتناول دراسة اللجنة للضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة.

من جانب آخر أشار المحروقي إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول جملة من الموضوعات في مختلف المجالات، منها: الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ر.ع شهرياً بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وكذلك الرغبة المبداة حول تركيب أجهزة مراقبة عن بعد لمعدات المخلّفات، والرغبة المبداة حول فرض رسوم إضافية عند شراء (العلب والأكياس البلاستيكية)، والرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البريّة المعمرة المقتلعة، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة والمتعلقة بإلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج إلى جانب ذلك سيتم مناقشة الرغبة المبداة حول إنشاء نادٍ خاص بالمعلمين، والرغبة المبداة المتعلقة بمشروع جسر ولاية مصيرة، ورغبة أخرى تتعلق بتنظيم المقابر بالسلطنة، واخرى حول تطوير مراكز الوفاء لتأهيل المعاقين بالسلطنة، إضافة الى رغبة أخرى حول السماح باستيراد الإبل الحيّة إلى السلطنة لأغراض الذبح.

وأشار أمين عام مجلس الشورى بأن أعضاء المجلس سيستمعون كذلك إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس.

من جانب آخر، أوضح سعادة الشيخ الأمين العام، بأنه وضمن اهتمامات المجلس في متابعة المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية، والوقوف على ما تم إنجازه والتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ التحول الرقمي في بعض المؤسسات، فإنه سيتم يوم غد الاثنين تعريف الأعضاء بالمشروع عبر العرض المرئي الذي ستقدمه هيئة تقنية المعلومات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس والذي سيتضمن المراحل التي وصل إليها مشروع التحول الرقمي.