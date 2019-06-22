اللجنة الوطنية للشباب تختتم أنشطة وبرامج مشروعها المستدام “مخيّمات الإبداع الشبابي”

استهدفت 32 شابًا وشابّة من مسقط وجنوب الباطنة

-28 حلقة تدريبية ونشاطا على مدى أيام المخيم قدمها 12 مدربا في المجالات العلمية والذاتية والإبداعية

- تطوير قدرات المشاركين من خلال توفير بيئة لاكتشاف وتنمية ميولهم ومواهبهم

اختتمت اللجنة الوطنية للشباب أنشطة مشروعها المستدام “مخيّمات الإبداع الشبابي” الذي أطلقته الأسبوع الماضي خلال الفترة 16- 20 يونيو 2019 بمنتجع ميلينيوم بالمصنعة واشتمل المخيّم الذي انطلق في نسخته الأولى مستهدفًا 32 شابًا وشابّة من شباب محافظتي مسقط وجنوب الباطنة على 28 حلقة دريبيّة ونشاطا على مدى أيام المخيّم الخمس قدّمها 12 مدرّبًا، وتراوحت في مجالاتها بين العلمي والذاتي والإبداعي والعامّ.

وجاء مشروع مخيمات الإبداع الشبابي بهدف تطوير قدرات وإبداعات الشباب العماني الموهوب حيث توفّر المخيمات بيئة تعليمية ثرية لمساعدة الشباب على اكتشاف وتنمية ميولهم ومواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم كما تعمل على بناء القدرات والخبرات المحلية المستدامة للتعامل مع الشباب العماني الموهوب.

واستهدف المخيّم الشباب الموهوب باختلاف تخصصاته ومواهبه حيث طُرِحت استمارة إلكترونية للمشاركة على موقع اللجنة الوطنية للشباب، ونُشِرَت على مختلف المنصّات الخاصّة باللجنة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بشروط المشاركة والمعايير وتراوحت أعمار المشاركين بين 22- 26 عامًا.

وركّز المخيّم على سبع قيم أساسية هي الإبداع من خلال احتضان الموهوبين وتنفيذ برامج تعزز جوانب إبداعاتهم والعمل الجماعي من خلال خلق تفاعل ومشاركة جماعية بروح الفريق الواحد والتمكين من خلال تمكين قدرات المشاركين في العديد من المعارف والمهارات اللازمة لهم، والابتكار من خلال تشجيع المشاركين على الابتكار الخلاق الهادف، والتنافس الأخوي من خلال تنفيذ عدد من المسابقات وإيجاد روح التنافس الأخوي الهادف بين المشاركين والانتماء من خلال تعزيز الانتماء الوطني وشحذ الهمم نحو المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية بكفاءة عالية وقيمة التعلم من خلال غرس قيم التعلم وتوجيه المشاركين نحو البحث وتطوير الذات بصورة متواصلة.

وخلال أيام المخيم الخمس شارك الشباب في مجموعة من الحلقات التفاعلية التي اتسمت بالروح الشبابيّة النشطة والعملية، حيث قُدِّمت كلّ من التمارين الصباحية، وحلقة التعرف على الذات وبناء القدرات والعقل الإستراتيجي، وحلقات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وخريطة الوقوف على خشبة المسرح، والألعاب التدريبية، والتخطيط الشخصي، ومحاضرة تكنولوجيا المستقبل، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، واكتشاف المواهب وتنميتها، وكاريزما القائد الموهوب، والذكاء والذكاءات المتعددة، وتقنيات توليد الأفكار الإبداعية، وبرنامج صندوق الابداع، وبرنامج صندوق الموهبة والجلسة الحوارية الأولى التي نفذها المخيم بالتعاون مع مكتب رؤية عمان 2040 عن الشباب الموهوبين في ضوء رؤية عمان 2040، والجلسة الحوارية الثانية إلهام الشباب التي استضافت عددًا من الموهوبين المتحققين والمبدعين في المجتمع العماني.

وحقق المخيّم أهدافه من خلال هذه الحقات التي تدور حول محاور ثلاثة هي: تعريض الموهوبين الشباب إلى الكثير من النشاطات والدورات التدريبية والحلقات والتجارب المخبرية والعلمية والفعاليات الفنية والثقافية وغيرها، والاستفادة من الخبرات والنماذج العالمية، ومنح فرصة لبناء العلاقات وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين في المخيمات، وتعزيز وتطوير الشباب المميزين من أجل التعرف على نماذج عالمية متحققة في نفس المجال أو ممارسة عدد من النماذج الدولية في رعاية الإبداع في ضوء فعاليات وبرامج المخيمات داخل السلطنة.