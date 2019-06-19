وزير الدولة ومحافظ ظفار يؤكد ترحيبه بأي مبادرات تخدم المجتمع

خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى

صلالة-الخليج 365:

أكد معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ترحيبه بأي مبادرات تخدم المجتمع والمواطنين خلال لقائه أمس ببعض أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات محافظة ظفار وقد تم خلال اللقاء استعراض جملة من الموضوعات التي تهم المواطنين وجوانب التنمية في ولايات المحافظة وأهمية التواصل المستمر بين الأعضاء والجهات المعنية في كل ما من شأنه خدمة المواطنين على هذه الأرض الطيبة كما أكد معاليه لأصحاب السعادة أهمية التعاون وترحيبه بأي مبادرات تخدم المجتمع وتساهم في مسيرة البناء الشامل للبلاد التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

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