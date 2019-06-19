مجلسا الدولة والشورى يشاركان في أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك مجلسا الدولة والشورى أمس في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي عُقِدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت الجلسة عدداً من التقارير منها: تقرير لجنة فلسطين، وتقارير اللجان الدائمة للبرلمان العربي، إضافة لاستعراض مطالب البرلمان العربي من القمة العربية الإفريقية الخامسة المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

وضم وفد مجلسي الدولة والشورى المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي كلًّا من: المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى نائب رئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

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