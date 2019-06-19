بحث التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية

استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق كارل مندي قائد مشاة البحرية الأميركية بالقيادة الوسطى الأميركية الذي يزور السلطنة حاليا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث عدد من المجالات العسكرية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن جوي سالم بن خلفان الرحبي كبير ضباط الأركان الجويين بسلاح الجو السلطاني العماني، وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

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