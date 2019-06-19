(اقتصادية الدولة) تناقش المسودة النهائية لمحددات (مشروع قانون الدين العام)

استعرضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس التقرير الخاص بمرئيات وتوصيات التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام ٢٠١٧م وذلك في اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها ـ برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس ـ المسودة النهائية لدراسة اللجنة حول وضع إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس.

واطلعت اللجنة على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة مااستجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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