لجنة الخدمات بالشورى تناقش تقريرها النهائي حول دراسة مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس تقاريرها النهائية حول دراسة ارتفاع الرسوم المالية على التصاريح والخدمات الحكومية، ودراسة مقترح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية التي عكفت اللجنة على دراستهما خلال الدور الحالي.

وقد استعرضت اللجنة أبرز النتائج والتوصيات والتي خرجت بها بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك تمهيدا لعرضهما ومناقشتهما خلال جلسات المجلس المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

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