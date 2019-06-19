مسؤولون بوزارة البلديات يطلعون على مشاريع خدمية بنحل والعوابي ووادي المعاول

في المحليات 19 يونيو,2019 نسخة للطباعة

نخل ـ من سيف الكندي: العوابي ـ من حمود الخروصي: وادي المعاول ـ العمانية:

قام معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بزيارة الى ولاية نخل، التقى خلالها بسعادة الشيخ والي الولاية وذلك بحضور سعادة عضو مجلس الشورى ممثل الولاية، وأعضاء المجلس البلدي، وبحضور وكيلي الوزارة، وعدد من المسؤولين وشيوخ الولاية.

تمَّ خلال الزيارة مناقشة مُختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي في ولاية نخل والقرى التابعة لها.

وقد استمع معاليه الى مطالب ومقترحات الأهالي من أجل تحسين الجوانب البلدية وتعزيز الموارد المائية بالولاية التي تركزت على طلبات رصف الطرق الداخلية خاصة في المخططات الحديثة والقرى البعيدة عن مركز الولاية، وتشغيل الإنارة، والاستعجال في مشروع مسلخ الولاية الذي تأخر إنشاؤه، وتوفير الخدمات البلدية بمختلف القرى وصيانة الأفلاج، وتسوير المقابر وتطوير المتنزهات، ومشاكل الحيوانات السائبة في الطرق، كما تم استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الثروة المائية ومشاريع السدود.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة الخدمات البلدية والمائية وتقييمها، والنظر إلى متطلبات المرحلة القادمة من خدمات في الولاية، وفق الخطط والبرامج وأهداف ومتطلبات التنمية في السلطنة.

* العوابي

التقى أمس معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بمشايخ ورشداء ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة وذلك بالقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي العوابي وبحضور سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي رئيس لجنة البلدية بالولاية وصاحبي السعادة وكيلي الوزارة وعضو مجلس الشورى ممثل الولاية، وعضوي المجلس البلدي بالمحافظة ممثلي الولاية وعدد من المسؤولين.

تم خلال اللقاء مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي بالولاية من بينها إنارة طريق وادي بني خروص وإنشاء حديقة عامة بمساحة كبيرة للولاية وتوفير الخدمات البلدية للمنطقة الصناعية بالولاية وإزالة الأتربة المتكدسة في سد وادي بني خروص وصيانة الأفلاج، كما تم اقتراح انشاء سوق للأسماك بسوق البلدية لكونه جاهزاً وغير مُستغل وإيجاد موقع آخر لمغاسل السيارات، كما تم مناقشة مدخل وادي بني خروص لكون وضعه الحالي يمثل خطورة لمستخدميه بالإضافة على المطالبة بإكمال رصف الطرق الداخلية بالولاية، حيث استمع معاليه إلى كافة المطالب التي تطرق إليها الحضور والتي تهدف الى تطوير وتحسين الخدمات البلدية والمائية بمختلف قرى الولاية.

وقد رد معاليه على جميع الاستفسارات، مؤكداً على أهميتها ووجه المسؤولين بدراستها والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه في الوقت الحالي.

* وادي المعاول

قام معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وسعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وعدد من المسؤولين والمختصين أمس بزيارة استطلاعية للمشاريع الخدمية والبلدية والمائية بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة.

وقد التقى المسؤولون بالوزارة خلال الزيارة سعادة الشيخ محمد بن علي بن سعيد الغفيلي والي وادي المعاول والمشايخ وأعضاء المجلس البلدي ولجنة الشؤون البلدية والمعنيين بالولاية.

وقد أوضح معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الجهود التي تقوم بها الوزارة وما تسعى إلى تحقيقه وإنجازه من مشاريع وغيرها خدمة للصالح العام في مختلف المجالات البلدية والمائية.

وأشار من ناحية أخرى إلى مشاريع الطرق الداخلية والإنارة بمختلف قرى الولاية والمخططات السكنية الجديدة والقائمة ومتطلبات رفدها بالطرق الداخلية والإنارة وناقش مع الحضور ما يتصل بالمخططات الصناعية الجديدة وما تحتاجه من خدمات ضرورية إضافة إلى واقع المسالخ البلدية وأهميتها والوضع المائي والأفلاج القائمة التي تعتمد عليها كثير من قرى الولاية وما يتصل بصيانتها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أعمال الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحيوية والخدمية كمشروع امداد القرى بمياه التحلية الذي تقوم به الهيئة العامة للمياه ومشروع ازدواجية طريق بركاء ـ نخل ـ وادي المعاول الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات..

كما جرى الوقوف على وضع العمل والإنشاءات ومختلف الجهود والتنسيق القائم بين مختلف الجهات الحكومية واللجان المحلية والمجلس البلدي والشركات المنفذة لتذليل العقبات والصعاب التي قد تواجه المشاريع والنظر في طلبات المواطنين.