(صحية الشورى) تنهي تقرير مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

أنهت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس تقريرها المتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وذلك بعد دراسة مواد القانون ونصوصه المختلفة والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية ذات العلاقة بالقانون.

وقررت اللجنة إحالة تقرير مشروع تعديل القانون لمكتب المجلس لمناقشته في جلسات المجلس المقبلة خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019)م برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة تعديلاتها وملاحظاتها على بعض مواد مشروع القانون، واستعرضت المواد الجديدة بما يضمن حماية البيئة وصونهامن أية مخاطر تهدد حياة الكائنات الحية ومكافحة التلوث، وذلك استنادًا على ملاحظات وتعديلات فريق العمل المنبثق من اللجنة والذي تم تشكيله لدراسة التعديل على مشروع القانون بما يتناسب مع المستجدات الحالية والمستقبلية.

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