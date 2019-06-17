وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل قائد السفينة الحربية الصينية (Xi An)

صلالة ـ الخليج 365:

استقبل صباح أمس معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه العميد الشاوي وي دونغ قائد السفينة الحربية الصينية (Xi An) والعميد تشوجيان مينغ بحضور سعادة سفيرة جمهورية الصين المعينة لدى السلطنة والمحلق العسكري الصيني وذلك أثناء رسو السفينة بميناء صلالة.

دار خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك التي تهم البلدين الصديقين.

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