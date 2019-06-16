السفير الكازاخستاني يشيد بجهود جلالة السلطان في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية

مسقط ـ العمانية: أشاد سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة بجهود حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية واصفًا (سياسة السلطنة الخارجية بالحكيمة والمتزنة بإشادة الجميع).

وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في تطور إيجابي ومستمر ويعمل الجانبان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين مثمّنًا جهود السلطنة في دعم عمل سفارة جمهورية كازاخستان بمسقط.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين التي بدأت منذ عقود تلتها زيارات متبادلة على أعلى المستويات تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه في تطوير هذه العلاقات لآفاق أرحب وأوسع.

ووضح سعادته أن هناك فرصًا استثمارية لدى الجانبين وجارٍ العمل على تسهيل عمل المستثمرين بين كلا البلدين، مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار الحالية القائمة بين البلدين لا توازي الإمكانات المتوفرة بينهما، ومؤكدًا العمل على تطوير هذه الاستثمارات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر سعادته بعض مجالات التعاون القائمة بين السلطنة وجمهورية كازاخستان وتتمثل في الاستثمار والنفط والسياحة والمحاصيل الزراعية .. وغيرها.

وتطرق سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة في حديثه إلى الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان وحصول فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على نسبة أكثر من 70 بالمائة من أصوات الناخبين، مشيرًا إلى التفاعل الكبير الذي أبداه الشعب الكازاخستاني سواء من الداخل أو الخارج حيث بلغ عدد المشاركين في الانتخابات أكثر من 9 ملايين مواطن بنسبة مشاركة 77 بالمائة من إجمالي الناخبين.