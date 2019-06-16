الخدمة المدنية تنظم حلقة لاستعراض المقترحات التطويرية لنظام (مورد)

نظمت وزارة الخدمة المدنية امس بقاعة الندوات بالوزارة حلقة عمل لاستعراض المقترحات التطويرية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد).

رعى الحلقة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم ومديري الدوائر وعدد من موظفي الوزارة.

وقدم نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء عرضاً مرئياً عن أهم أسباب وأهداف ومميزات التطوير الذي سيتم على نظام مورد وهي تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية وقاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار والمساندة في تخطيط للقوى العاملة وتطوير العمل وتقليل التعامل الورقي لإدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط وتوفير خدمات الكترونية لجميع الموظفين، وتم استعراض التحديات التي تواجه نظام مورد والحلول لمعالجة التحديات والمميزات في النظام، كما سيتم اعداد خطة عمل لتشكيل فريق عمل من دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بالوزارة بإشراف من شركة أوراكل، ودراسة وتقييم النظام من قبل الشركة بالإضافة الى تقييم احتياجات المستخدمين ودراسة القوانين التي سيشملها النظام داخل وخارج وزارة الخدمة المدنية.

يذكر أن عدد الجهات المشغلة حاليا للنظام بلغ 38 جهة فيما يتعلق بالموارد البشرية وخاصية الرواتب لـ(27) جهة وخاصية الخدمة الذاتية لـ(23) جهة بالإضافة الى 4 جهات غير مطبقة لقانون الخدمة المدنية، علماً بأن إدارة الموارد البشرية تعد من أهم الوظائف الإدارية في أي وحدة حكومية وهي لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى، كالتسويق والإنتاج والمالية وذلك لأهمية العنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة والإنتاجية للمنشأة، ولقد اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية متعددة يأتي على رأسها تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط الموارد البشرية وجذب واستقطاب الموارد البشرية وتحفيزها وتنميها وتدريبها، بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون إدارة الموارد البشرية في المنشأة.