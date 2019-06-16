بحث التعاون الثنائي بين السلطنة ومنظمة الصحة العالمية

تم أمس بوزارة الصحة بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة ومنظمة الصحة العالمية وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بمكتبه صباح امس سعادة الدكتورة سفتلانا اكسلرود مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية التي تزور السلطنة هذه الأيام.

جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظـمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصـحية وسبل تطـويرها.

كما استعرض معاليه والضيفة الاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن استضافة السلطنة للاجتماع السنوي للمديرين ومديري البرامج الوطنيين المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثالث للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها المزمع عقدهما على أرض السلطنة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

هذا وقد تم اقرار الاجتماع من خلال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واعتمد في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الثانية والسبعين التي عقدت في مايو الماضي بسويسرا.

ويهدف الاجتماع الى مناقشة الجوانب المختلفة بشأن التصدي لخطر الامراض غير المعدية من حيث عوامل الخطورة ووضع الاستراتيجيات العالمية لمكافحتها والوقاية منها.

وتأمل منظمة الصحة العالمية من خلال الاجتماع والمنتدى العالمي الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة الدول في الخروج ببرامج علاجية ووقائية لخفض انتشار الامراض المزمنة ومضاعفاتها.

حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارة وسعادة الدكتورة اكجمال ماجتيموفا ـ ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة.

من جهة أخرى شاركت سعادة الدكتورة سفتلانا اكسلرود مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية امس في الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للاجتماع المشار اليه.