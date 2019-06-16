الأرصاد: لا تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة من العاصفة المدارية «فايو»

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

قال المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة بالمديرية العامة للارصاد الجوية: إن آخر التحاليل الجوية توضح بأنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة من العاصفة المدارية (فايو) المتمركزة حالياً وسط بحر العرب على خط عرض 20.7 درجة شمالاً وخط طول 66.0 درجة شرق ويبعد عن سواحل السلطنة حوالي 750كم (راس الحد)، حيث تقدّر سرعة الرياح السطحية حول المركز بين 40 الى 50 عقدة.

وأشار المركز في التقرير رقم (4) الذي أصدره ظهر امس عن الحالة الجوية في بحر العرب إلى أن آخر خرائط التنبؤات العددية تشير الى تحرك العاصفة المدارية باتجاه الشمال الى الشمال الشرقي وتستمر في الضعف الى ان تصل الى السواحل الهندية كمنخفض مداري عميق خلال الـ(48) ساعة القادمة مع استمرار ارتفاع الموج على السواحل المطلة على بحر عمان ويصل اقصى ارتفاع له مترين.

وأكد المركز في تقريره على ان المختصين بالمركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بمتابعة النشرات الجوية والبحرية والتقارير الصادرة عنها.

وحول درجات الحرارة سجلت كل من ولايات القابل والسنينة وجعلان بني بو حسن وبدية ودماء والطائيين والرستاق اعلى درجات حرارة على مستوى السلطنة حيث بلغت 46 درجة مئوية، فيما كانت درجات الحرارة معتدلة في سيق وبلغت 21 درجة مئوية، كما شهدت قيرون حيريتي 23 درجة مئوية وضلكوت، كذلك سجلت نفس الدرجة، وبلغت في جعلوني 25 درجة مئوية و26 في هيماء ورأس الحد.