افتتاح الدورة الفقهية الشرعية المكثفة وبرنامج الإجازة القرآنية

افتتحت كلية العلوم الشرعية صباح أمس الدورة الفقهية المكثفة وبرنامج الاجازة القرآنية بكلية العلوم الشرعية. رعى الحفل الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد الكلية بمشاركة أكثر من (300) طالبة من طالبات كليات وجامعات السلطنة.

تضمن برنامج حفل الافتتاح عدداً من الفقرات منها القرآن الكريم، كما ألقى الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد الكلية كلمة قال فيها: إنّ الكلية تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى ترسيخ ونشر الثقافة الشرعية والإسهام في تعزيز الهوية الإسلامية والعمانية ونشر الفكر الوسطي وأننا في هذه الدورة المكثفة نسأل الله أن يباركها والتي هي امتداد لدورات تقيمها كلية العلوم الشرعية لخدمة الطالبات في هذا الخليج 365 العزيز في ربطهن بدينهن وتاريخهن وحضارتهن وأن تصل هذه الدورة إلى الغايات التي رُسمت لها وتُحقق الأهداف التي وضعت من أجلها.

كما ألقى الدكتور إبراهيم الغماري مساعد عميد الكلية للشؤون الأكاديمية والمشرف العام على برنامج الدورة الفقهية المكثفة كلمة قال فيها: إن هناك تفاعلاً واسعاً ورغبة كبير في المشاركة في هذه الدورة المكثفة وذلك من خلال الأعداد الكبيرة المسجلة في الدورة والتي تصل إلى أكثر من ألف طالبة مسجلة تم قبول أكثر من ثلاثمائة طالبة من طالبات الكليات والجامعات في السلطنة، وأن هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أسابيع وتستهدف طالبات التعليم العالي في السلطنة، كما أن هذه الدورة تسعى لتكوين ثقافة شرعية لدى الطالبات المشاركات في الدورة.

وخلال حفل إفتتاح الدورة تم عرض فيلم مرئي عن الكلية والبرامج التي تقدمها خدمة لهذا الخليج 365 العزيز وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم راعي العلم والعلوم.