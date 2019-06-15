(الإرصاد): ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة خلال الـ (3) الأيام القادمة تصل لـ (50) درجة

نصحت بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

نبهت الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية) الى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة خلال الثلاثة الأيام القادمة ووصولها الى بداية الـ(50) درجة مئوية في المناطق الصحراوية، كما أنه من المحتمل أن تصل ما بين 46 الى 49 درجة مئوية في بعض الولايات والمناطق الواقعة غرب جبال الحجر.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة وذلك لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة.

وأصدرت الهيئة رسماً توضيحياً توضح فيه بعض الخطوات التي يجب على الشخص أن يتبعها لتفادي الإصابة بضربات الشمس، حيث نصحت بالتواصل مع الارصاد الجوية لمعرفة آخر مستجدات الطقس وشرب كميات جيدة من الماء لتجنب الاصابة بالجفاف، وتنظيم وتحديد ساعات العمل بحيث تتخللها فترات راحة عند وصول درجات الحرارة الى ذروتها وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الظهيرة، كما نصحت بضرورة تدريب العمال والمشرفين على كيفية التصرف تجاه نوبات الحرارة العالية.

وشهدت معظم ولايات السلطنة امس ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث سجلت كلٌّ من: أدم ومرمول وفهود 47 درجة مئوية، فيما سجلت البريمي وعبري والمضيبي وثمريت 46 درجة مئوية.

وقد بلغت درجات الحرارة في بهلاء ونزوى والعامرات والرستاق وهيماء 45 درجة مئوية، كذلك هو الحال على معظم درجات الحرارة بمعظم الولايات.

وجنوباً في محافظة ظفار تراوحت درجات الحرارة بين بداية الثلاثينيات وأواخر العشرينيات، واعتدال في الطقس.