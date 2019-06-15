الصناعات الحرفية تطرح 33 برنامجا مطورا للتأهيل الحرفي بمختلف المحافظات

في المحليات 16 يونيو,2019 نسخة للطباعة

لتدريب 660 شابا من ذوي المهارات الابتكارية والابداعية

اعتمدت الهيئة العامة للصناعات الحرفية طرح (33) برنامجاً مطوراً للتأهيل الحرفي بمختلف محافظات السلطنة تحت مسمى (كفايات حرفية) لعام 2019م. ويأتي تصميم البرنامج الحرفية التأهيلية بطاقة استيعابية تتجاوز (660) منتسباً جديدا للقطاع الحرفي من الشباب ذوي المهارات الابتكارية والإبداعية بواقع (20) متدرباً ومتدربة لكل برنامج.

وتتعدد مجالات وتخصصات برامج التأهيل الحرفي قصيرة المدى المزمع تنفيذها من قبل الهيئة العامة للصناعات الحرفية وفق رؤية التنوع الحرفي لتشمل كافة محافظات السلطنة حيث ستشهد محافظة مسقط تنفيذ برنامجين أحدهما بولاية السيب وسيختص بالصناعات النحاسية والآخر بولاية بوشر وسيكون في مجال الصناعات الخشبية.

أما محافظة ظفار فستشهد تنفيذ أربعة برامج حرفية في مجالات الصناعات الجلدية والاستفادة من قشرة النارجيل والنسيج الصوفي والنحت على العظام في كل من ولاية ثمريت وولاية المزيونة وولاية رخيوت بالإضافة الى نيابة ذهبون بولاية ثمريت.

أما في محافظة البريمي فسيتم تنفيذ برنامجين للاستفادة من جريد النخيل والفخار، كما ستشهد محافظة جنوب الباطنة تنفيذ ثلاثة برامج في مجالات صناعة الفضيات والجلود والصناعات الخشبية والفخاريات في كل من ولايات الرستاق والمصنعة وبركاء.

وستشهد محافظة شمال الباطنة تنفيذ ثلاثة برامج للتأهيل الحرفي في كل من ولايات صحار والخابورة ولوى في مجالات الخشبيات والخزفيات والفضيات والجلود.

أما محافظة الظاهرة فسيتم تنفيذ تنفيذ أربعة برامج حرفية في مجالات النسيج الصوفي والاستفادة من جريد النخيل والصناعات الخشبية والفضيات في كل من ولايات ينقل وعبري وضنك ونيابة حمراء الدروع، فيما سيتم تنفيذ ثلاثة برامج للتأهيل الحرفي في محافظة الداخلية في كل من ولايات نزوى وسمائل ونيابة الجبل الاخضر في مجالات الصناعات العطرية والخشبيات والصناعات الحجرية.

أما محافظة شمال الشرقية فسيتم تنفيذ اربعة برامج تأهيلية في الصناعات السعفية والفضيات والخزفيات والخشبيات في كل من ولايات المضيبي والقابل وبدية ودماء والطائيين.

فيما ستشهد محافظة جنوب الشرقية تنفيذ أربعة برامج للتأهيل الحرفي في ولايات صور ومصيرة والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن في مجالات الصناعات الخزفية والنسيج الصوفي والصناعات الخشبية.

أما في محافظة مسندم فسيتم تنفيذ ثلاثة برامج في ولايات خضب وبخا ونيابة ليما في مجالات صناعة الغضف والصناعات السعفية والخشبييات والصناعات الخزفية.

وترتكز الأهداف العامة لبرامج للتأهيل الحرفي (كفايات حرفية) على التخصصية الدقيقة والإلمام المكثف لإحدى العمليات الاساسية لمهارات انتاج الحرف العُمانية المطورة سعياً الى إيجاد جيل حرفي من الطاقات الشابة الوطنية المتخصصة والمبتكرة للتقنيات المجودة للحرف، وهذا بدوره يؤسس مشاريع حرفية مستقبلية قائمة على التكاملية والإثراء المتبادل، وتتنوع البرامج التأهيلية المنفذة لتشمل كافة الحرفة الاساسية كالصناعات الفضية والنحاسية والفخارية والخزفية والخشبية والنسيجية بالإضافة الى صناعة المقطرات العطرية والصناعات الحرفية المطورة كالاستفادة من قشرة النارجيل وجريد النخيل وما يتفرع من تلك الحرف من مسارات التصنيع الحرفي كالصياغة والتشكيل والزخرفة والصباغة والحياكة والشغل والتطعيم والتعشيق.