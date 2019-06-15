رحلة عمان السلام لكشافة السلطنة تواصل فعالياتها في أوروبا

في المحليات 16 يونيو,2019 نسخة للطباعة

يواصل وفد رحلة عمان السلام الرابعة لكشافة السلطنة التي تنظمها المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات برنامج زيارتها المعد لثلاث دول اوروبية وهي (النمسا وسويسرا والمانيا) في رحلة تستغرق 17 يوماً، حيث تستمر حتى 26 من يونيو الجاري.

وفي هذا الاطار التقى سعادة يوسف بن أحمد الجابري سفير السلطنة لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بوفد الرحلة وذلك بمقر مكتبه بالعاصمة (فيينا).

وثمّن سعادة السفير الجهود التي يقدمها أعضاء رحلة عمان السلام الرابعة في الإرتقاء بالحركة الكشفية والمساهمة في الترويج السياحي والتاريخي للسلطنة خارجياً.

وخلال اللقاء قدم أعضاء الوفد شرحاً عن اهداف الرحلة كما تم عرض برامجها العام، واستعراض أهم ما أنجز من أعمالها منذ وصولها لجمهورية النمسا.

وزار وفد الرحلة مجموعة من الأماكن السياحية في مدينة زيلامسي التقى من خلالها مع مجموعة من السياح الأجانب والعرب نقلوا من خلالها رسالة المحبة والسلام، وقام قادة الكشافة بتعريف مرتادي المدينة بأهم المقومات السياحية والتاريخية والحضارية التي تتميز بها السلطنة والتعريف بالعادات والتقاليد العمانية العريقة إضافة إلى شرح دور الحركة الكشفية في خدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الخليج 365.

ويواصل الوفد برامج زياراته المعد من خلال عدد من المواقع السياحية والحضارية والتاريخية في البلدان المزارة، إضافة إلى زيارة المنظمة الكشفية العالمية، وعقد سلسلة من اللقاءات الكشفية،وإقامة معرض كشفي وطني يتناول مسيرة الحركة الكشفية العمانية وصور تبرز المقومات الطبيعية والحضارية والتاريخية وما تحقق على ارض السلطنة من إنجازات تنموية وصحية وتعليمية وكشفية.

وتهدف الرحلة التي يشارك فيها ١٨ قائداً كشفيا إلى التعريف بالمقومات السياحية والتاريخية والحضارية والجغرافيــة، والتعريف بما حققته السلطنة من انجازات في كافة الصعد ونقل رسالة السلام والصداقة اضافة الى تبادل الخبرات والتجارب الكشفية مع قادة الكشافة في تلك الدول.