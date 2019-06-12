أمين عام وزارة الخارجية يلتقي بوزير الاقتصاد والابتكار الليتواني

فيلنيوس ـ العمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع معالي فرجينيجس سينكيفيكيوس وزير الاقتصاد والابتكار الليثواني.

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين سعيًا إلى تعزيز فرص الشراكة المتنامية وتشجيع نمو التبادل التجاري والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية.

وقد أعرب معالي الوزير الليتواني عن تطلعه إلى زيارة السلطنة خلال العام الجاري.

حضر اللقاء السفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي وسعادة بوليتا سنيكيني القنصل الفخري للسلطنة في جمهورية ليثوانيا وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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