الإعصار المداري (فايو) يواصل تحركه باتجاه السواحل الغربية للهند

لاتأثيرات محتملة على السلطنة اليومين القادمين

متابعة ـ عيسى بن سلّام اليعقوبي:

توضح آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب (فايو) الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها الثاني أنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة خلال اليومين القادمين من الاعصار المداري (فايو) المتواجد حاليا شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية وفق ما توضحه آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، حيث تقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (80 ـ 90 عقدة) ويتمركز على خط عرض 18.0 درجة شمال وخط طول 70.0 درجة شرق، ويبعد عن سواحل السلطنة (رأس مدركة) حوالي 1270كم.

وتوضح آخر خرائط التنبؤات العددية استمرار تحرك الاعصار المداري باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي بمحاذاة السواحل الغربية للهند.

وإذ يواصل المختصون بالمركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة، فإنَّ الهيئة العامة للطيران المدني تدعو الجميع الى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطور الحالة الجوية.

فيما واصلت درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الشمالية للسلطنة، فقد سجلت ولاية عبري 47 درجة مئوية، بينما لم تتخطى كل من البريمي وإبرا والرستاق وهيما حاجز الـ(45) درجة مئوية أمس الأربعاء وبلغت درجة الحرارة في نزوى 46 درجة مئوية.

وبوجه عام فإن الطقس صحو على معظم محافظات السلطنة مع فرص تشكل السحب المنخفظة/ الضباب آخر الليل والصحاب الباكل على المناطق الساحلية لبحر العرب، مع اتحمال تصاعد الغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية.

كما تهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار وتتحول إلى متغرة الاتجاه خفيفة ليلاً، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على المناطق الساحلية لبحر العرب.