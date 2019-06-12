السلطنة تشارك في المؤتمر العاشر لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية

شاركت السلطنة ممثلة بمجلس الشؤون الادارية للقضاء في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في الدول العربية الذي عقد بالعاصمة اللبنانية (بيروت) في الفترة من 11 إلى 12 يونيو الجاري.

ومثّل السلطنة وفد قضائي رفيع المستوى برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء، وعضوية كلٍّ من: فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا وفضيلة الدكتور محمود بن خليفة الراشدي قاضي المحكمة العليا وسلطان بن حمد البوسعيدي رئيس مكتب رئيس المحكمة العليا والدكتور ناصر بن حمد الحسني مدير عام الادارة العامة لشؤون الادارية والمالية وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الادارة العامة للمحاكم.

وتناول المؤتمر أهم القضايا المطروحة أمام المحاكم العربية وذلك بمشاركة عدد من الوفود من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم العليا بهذه الدول.

حيث بدأ المؤتمر في دورة انعقاده العاشرة ببيروت بعرض لتراث المحاكم العليا ودورها في كل من الدول العربية المشاركة بالإضافة الى عرض مشروع انشاء شبكة المحاكم العليا في الدول العربية بعد صدور قرار عن وزراء العدل في الدول العربية في العام 2017م يقضي باستثناء المحاكم العليا من نشاطات المركز العربي للبحوث القانونية والدراسات القضائية كما شارك الوفد في حفل مئوية محكمة التمييز اللبنانية.

الجدير بالذكر أن السلطنة تحرص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تدعم التنسيق والتعاون المشترك بين السلطات القضائية العربية في سبيل تبادل الخبرات القضائية للمحاكم العليا واستعراض البحوث القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل المتخصصة.

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