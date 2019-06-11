لإيجاد بيئة تنظيمية لممارسته في السلطنة

أنهت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح امس تقريرها حول دراسة الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة وقررت اللجنة إحالة تقرير الدراسة لمكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة خلال الشهر الحالي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها النتائج والتوصيات العامة والخاصة والتي من المتوقع أن تساهم في حث الجهات المختصة للقيام بأدوارها الفعلية في ضبط الممارسات المهنية والأخلاقية والتي خلصت إليها اللجنة بعد جملة من الاجتماعات التي قامت بها اضافة الى استضافتها للعديد من الجهات المعنية المختصة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية الدراسة في إيجاد بيئة تنظيمية لممارسة الإعلام الجديد في السلطنة، والحد من انتشار الشائعات والتجاوزات ضد الأفراد والمؤسسات عبر منصات الإعلام الجديد من خلال تعزيز الحرية المسؤولة لدى الممارسين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019)م من الفترة الثامنة برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء.

وتضمنت الدراسة تسليط الضوء على واقع التنظيم المهني والأخلاقي للإعلام الجديد في السلطنة واستعراض التجارب والقوانين العربية المشابهة لموضوع الدراسة، وكذلك واقع التعامل المهني والأخلاقي للإعلام الجديد من قبل الجهات المختصة منها وزارة الإعلام، وجمعية الصحفيين العمانية، وأصحاب الشبكات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بالإضافة إلى المختصين بهيئة تقنية المعلومات وعدد من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية (الشورى) تناقش التقرير النهائي لدراسة الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.