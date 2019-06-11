(66) ألف معاملة بريدية بدائرة خدمة المدراجعين بوزارة الاسكان العام الماضي

فيما تلقت (41) ألف مكالمة هاتفية

تلقت وتابعت دائرة خدمة المراجعين التابعة مباشرة لوزير الإسكان مايزيد عن (65986) معاملة بريدية للمراجعين وجهت الى الجهات المعنية بالوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات وأكثر من (41244) مكالمة هاتفية خلال العام الماضي 2018م.

وقال زايد بن خليفة الكندي مدير الدائرة: إن هناك أكثر من (32150) معاملة بريدية من بين إجمالي المعاملات وجهت إلى مديريات ودوائر الإسكان بديوان عام الوزارة وأكثر من (33836) معاملة بريدية الى المديريات ودوائر الإسكان في المحافظات، مشيراً إلى أن هذه المعاملات التي ترد إلى الدائرة شملت مختلف انواع الطلبات التي تدخل في نطاق إختصاصات الوزارة.

وقال: إنّ جميع المعاملات الواردة إلى الدائرة تلقى كل الاهتمام المطلوب من حيث الدراسة والبحث عن الخلفيات المرتبطة بها ومخاطبة الجهات المعنية بالطلب وذلك بالتنسيق مع مديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات والمتابعة المباشرة عن سير المعاملات كما أن هناك بعض المعاملات المرتبطة ببعض الإجراءات التي تستغرق وقتاً أطول حيث يستدعي الأمر زيارة المواقع ومعرفة الرأي القانوني حيالها أو ارتباطها بأكثر من جهة ويتم إحاطة المواطن بهذه الإجراءات عند مراجعته الدائرة، مؤكداً بأن جميع المعاملات الواردة تجد من المختصين بالدائرة كل عناية ومتابعة حتى الوصول إلى الرأي النهائي.

واختتم مدير دائرة خدمة المراجعين حديثه بالقول: إن دائرة خدمة المراجعين تختص باستقبال المراجعين واستلام ودراسة طلباتهم التي يودون عرضها على معالي الشيخ الوزير ودراسة المواضيع المحالة من المديريات والدوائر في المحافظات ليتم دراستها مع جهات الاختصاص في الوزارة ومن ثم الرد عليها الى جانب مشاركة الدائرة في بعض اللجان التي تتعلق بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات طلباتهم.