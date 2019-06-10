رئيس مجلس الدولة يصل العاصمة البريطانية لندن

تلبية لدعوة من مجلس اللوردات البريطاني.

لندن ـ العمانية:

وصل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية للمملكة المتحدة تلبية لدعوة من مجلس اللوردات البريطاني.

ويجرى معاليه خلال الزيارة مباحثات مع مجلس اللوردات، ويلتقي مع عدد من المسؤولين البريطانيين.

ويرافق معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة، وفد من المكرمين أعضاء المجلس، يضم المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، والمكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية، والمكرم يحيى بن رشـيـد آل جمعة والمكرم صالح بن محمد الزكواني.

وكان معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة قد غادر البلاد أمس متوجها إلى المملكة المتحدة.

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