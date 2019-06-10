مياه منسابة وأشجار وارفة الظلال تزين وادي قميراء في ضنك

عقب هطول الأمطار

زار الوادي ـ محمد بن سعيد العلوي:

ما إن هطلت الأمطار على رؤوس الجبال في أعالي وادي قميراء بولاية ضنك في الفترة الحالية إلا وتدفق الوادي شاقّاً طريقه عبر مجراه الذي كان يسلكه اثناء جريانه ليروي الأرض وينبت الزرع.

وقد تزينت جنبات الوادي باللون الأخضر، حيث استبشر الجميع بهذه النعمة حيث الأرض تنتظر الماء لتعود الحياة من جديد لهذه المنطقة التي يعتمد سكانها وأهلها على جريان فلجها الغيلي الذي يروي مزارع وبساتين البلدة الوادعة التي تلفها الجبال الراسيات من كل جانب وتزينها تلك القلاع والحصون والشواهد الأثرية من الأعلى فبعد ساعات من توقف جريان الوادي الذي شق طريقه متحديًا طبيعة المكان وهو ينشر خيراته على جنبات الوادي الفسيح الذي يعد هو الآخر تحفة طبيعية وملاذاً للباحثين عن الراحة والاستجمام.

وقد زار الأهالي والجيران والسياح الوادي خاصة في اجازة عيد الفطر الذين وجدوا في أرجائه كل مايبحثون عنه من مياه جارية وطبيعة بكر واشجار خضراء تنتشر على جنباته فبعد جريان الوادي تكونت الشلالات والجداول والبرك المائية وفاض فلج البلدة الغيلي وتوافد الزوار الى الوادي.

هذا ويتميز وادي قميراء بمياهه المنسابة وجريانه عند هطول الامطار والكهوف التي تقع على جنبات الوادي كما تنتشر الأشجار البرية بأنواعها على امتداده.

كما توجد على جنبات مزارعه أنواع عديدة من أشجار النخيل والليمون والفواكه والخضراوات .. وغيرها وسيشهد موسم البلدة هذا العام زراعة جيدة عقب جريان الوادي والذي سيعزز من المخزون الجوفي من المياه فيها.