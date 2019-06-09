رصد منطقة من الضغط الجوي المنخفض جنوب شرق بحر العرب قرب السواحل الغربية للهند

فيما شهدت المناطق الشمالية للسلطنة ارتفاعا في درجات الحرارة قاربت الـ (47)

متابعة ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي:

قالت الأرصاد الجوّية العُمانيّة أمس عبر حسابها في (تويتر): إنه تم رصد منطقة من الضغط الجوي المنخفض جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الغربية للهند.

وقد أوضح عدد من خبراء الطقس أن هذه الحالة مازالت بعيدة عن السلطنة وبالقرب من الهند وإذا ما استمرت وثبتت خلال الفترة القادمة سيتم رصد منخفض جوي مداري خلالها.

هذا وقد شهدت عدد من المناطق الواقعة شمال السلطنة ارتفاعاً في درجات الحرارة امس تخطى حاجز 46 درجة مئوية فقد بلغت درجة الحرارة العظمى في منطقة فهود 46.6 درجة مئوية، كما سجلت السنينة 46.3 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة العظمى في كل من دماء والطائيين والرستاق وأدم وعبري 45 درجة مئوية أما منطقة سيق في الجبل الاخضر فقد سجلت انخفاضاً في درجة الحرارة بمقدار 10 درجات عن يوم أمس الأول لتكون 20 درجة مئوية.

كذلك شهدت بعض المناطق الجنوبية انخفاضاً في درجات الحرارة تراوحت بين 20 الى 25 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في جبل شمس 15 درجة مئوية فيما الجو صحو على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

كما أن هناك فرصاً لتصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على محافظة البريمي خلال المساء واحتمال تشكل السحب المنخفضة (الضباب) آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار وتنبه الهيئة العامة للطيران المدني إلى انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تصاعد الغبار.

هذا وتهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلاً وتهب على المناطق الساحلية لبحر العرب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحياناً.