(وسائل التواصل الاجتماعي) هل أصبحت تؤثر على سلوك الأسرة وطريقة حياتها؟

تقنيات لايمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها

- جميع الفئات العمرية عرضة لسلبياتها والمراهقون الأكثر تأثرا بها

- الوقت المستهلك في وسائل التواصل قد يؤدي إلى تدني المستوى الدراسي للطالب

-الاستخدام المفرط للهاتف الذكي يسبب الكثير من المضاعفات الصحية

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- عالم مفتوح قد يجعل الشخص فريسة وضحية لشتى أنواع الاستغلال

- لابد من وجود وعي فكري ينسجم مع كيفية التعامل مع هذه التقنية بحيث لاتؤثر على الترابط الاسري

إستطلاع ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

يبقى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الاسرة رهين بالطريقة التي يتم التعامل مع هذه التقنيات المختلفة في ظل الانفتاح على العالم الافتراضي الذي يحمل في طياته غزارة المعلومات والمعرفة والذي يحتم على الاسرة القدرة على القيام بالتوازن والتوافق بين هذا العالم والاستقرار الأسري فهي بلاشك لايمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها ولكن يجب وضع الضوابط التي تحافظ على النسيج الأسري.

(الخليج 365) التقت بعدد من المختصين وأولياء الأمور الذين تحدثوا عن تأثيرات هذه الوسائل على الاسرة وكيفية التعامل معها بشكل لايضر بها.

* تأثيرات كثيرة

يقول الدكتور محمد السناوي متخصص في الطب السلوكي: لقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في التقريب بين الأفراد وتسهيل تبادل الاخبار وتيسير الإعلام الا ان تأثيرها لا يخلو من بعض السلبيات خصوصا مع الاستخدام المفرط والذي قد يستغرق الكثير من الوقت، مبيناً بأنه رغم أن جميع الفئات العمرية عرضة لسلبيات مواقع التواصل إلا ان فئة المراهقين والشباب هم الأكثر عرضة وتأثراً بها خاصة وأن الوقت المستهلك في وسائل التواصل قد يؤدي إلى تدني المستوى الدراسي لان المتصفح قد يهمل واجباته أو مشاريعه الدراسية وساعات المذاكرة في التصفح أو الدردشة مع الآخرين.

وبين بأن العالم الافتراضي عالم مفتوح في هذا الفضاء للتواصل مع كل شخص لديه هاتف ذكي على وجه الأرض يجعل المراهق فريسة الاستغلال النفسي والجنسي أحياناً ولا ننسى دور الألعاب الالكترونية والني انتشرت في الآونة الاخيرة الى حد الإدمان خاصة مع توفر خاصية اللعب مع مشتركين من مختلف دول العالم عبر وسائل التواصل مما يستنفذ الكثير من الوقت لدرجة ان بعض المراهقين لا يقضي أي وقت مع أسرته.

وأضاف: إن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي يسبب الكثير من المضاعفات الصحية كضعف النظر او الآلام الرقبه بسبب النظر الى شاشة الجهاز لوقت طويل.

الاستخدام الصحيح

أما أحمد بن كرم البلوشي فقال: إن التأثيرات الجانبية التي تولدها وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الحياة العصرية التي أصبحت تلازمنا في حياتنا ونستقصي منها كل ما يلزمنا ويهمنا بعيداً عن التوجس والفجوة التي تكون سبباً في سلبية الاستخدام لذا يجب أن يُراعى فيها حسن الاستخدام والطرق والآليات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان بحيث لا تكون على حساب مسؤوليات الشخص أو مهامه أو حتى أسرته التي تحتاج الى وجوده.

وأضاف: ما يلاحظ بأنه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي للأسف الشديد ان البعض من الأسر تسيئ من استخدامه ويكون على حساب أشياء أخرى بسبب وجود فراغ واضح بين أفراد الاسرة الواحدة وعدم وجود الترابط والود الذي يجسد روح التآلف بين الاسرة فيجب ان ندرك بأن وسائل التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة والغاية منها أستخدامها الاستخدام الامثل بدون تأثيرات على أنفسنا وأسرنا.

وأشار الى ان الاجيال الناشئة والشابة الذين حظوا بأن تتوفر لهم هذه الوسائل التي تكون بالنسبة لنا بمثابة مصدر مهم في التواصل لسهولتها وسهولة الوصول الى المقصد الذي يقصده الفرد منا وفي أي من المجالات التي تهمنا ونحتاجها.

* وعي فكري لاستخدامها

فيما بيّن فهد بن إبراهيم العامري أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير واضح وبشكل عام على الاسر خاصة في ظل الانفتاح في العالم الافتراضي الذي يسهل الوصول الى المعلومة والكلمة وإتاحة كل ما يلبي حاجات الفرد منا لكن يجب أن يكون هناك وعي فكري ينسجم مع كيفية التعامل معها بحيث لا تطغى عن مسؤولياتنا ولا تأثر على تلاحمنا الاسري.

موضحاً بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد دائماً على كيفية استخدام البرامج ويفضل بأن يكون هناك أوقات للاستخدام بحيث لا يؤثر على النسيج الاجتماعي في الاسرة إلا أن من الملاحظ فإن عميلة التأثير على الاسر أصبح له تأثير مباشر فهو (سلاح ذو حدين) والمعيار الرئيسي فيه كيف يتم ترتيب هذه الوسائل وكيفية الاستفادة منها وأن يراعى فيها الجوانب الاسرية التي تشكل المحور الرئيسي في حياتنا فبدون عدم وجود الانسجام والترابط بين أفراد الأسرة فأن ذلك يؤدي الى ظهور فجوة فراغ تسبب عواقب وخيمة.

وأضاف العامري: إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل ادماناً وخطورة لدى البعض بسبب عدم الرقابة والمتابعة من قبل أولياء أمور واضعين جل ثقتهم في الابناء فهم بحاجة الى متابعة ورقابة على البرامج التي يستخدمونها أصبحوا يقضون ساعات طويلة أمام الوسائل متجاهلين واجباتهم وحقوقهم الأسرية والإجتماعية مما يعكس على حياة الاسرة بالجانب السلبي مما سيسهم الى توسيع الفجوة في الأسرة الواحدة تاركة خلفها أسرة يشوبها عدم الترابط والانسجام بين الاسرة.

* جزء لايتجزأ من الحياة

من جهته أوضح سالم بن لبخيت محاد كشوب بأن التواصل الأجتماعي ـ بلا شك ـ أصبحت لها تأثير قوي ومباشر على الاسر بعينها يأتي ذلك من خلال الاحصائيات التي توضح مدى التأثير التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت واقعية ـ لامحال ـ جزءاً لا يتجزأ من حياتنا التي نستمد منها العديد من الفوائد الجمة التي يجب أن نسخرها بما يتوافق مع مرئياتنا وتوجهاتنا السليمة والهادفة التي تعود علينا كأفراد أو كمتجمع بالنفع.

وبيّن أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في الكثير من الجوانب التي يعول عليها الجميع في حياته ويجب أن يدرك الآخرين بأن الاستخدام المفرط تكون عواقبه ـ غير حميدة ـ تؤثر سلباً على الاسرة قد تؤدي الى تفاقم الوضع بسبب غياب التواصل والحوار والتجانس فكل واحد يكون مشغولاً بهاتفه وانعزاله عن المحيطين به يؤدي الى فتور في الترابط الاسري فكل واحد منهم همه كيف يقضي وقته مع هاتفه بعيداً عن الاسرة.

وأكد على أهمية أن تكون الاسرة على نسيج واحد تجمعها الالفة والمحبة ونبذ المؤثرات السلبية التي تؤدي الى التفكك الاسري فتحصين أولياء الامور والالمام الكافي بما تقدمه من برامج أصبحت تغزو العالم بكثرتها وتحديثاتها المستمرة يتطلب من أولياء الامور المواكبة والمتابعة المستمرة بل والمطالعة التي يجب أن يعرف منها مدى الاستفادة التي تحتويها وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها الاستخدام الامثل.