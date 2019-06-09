وزير الإسكان يطلع على الوحدات السكنية بالباطنة الساحلي ومدينة لوى الجديدة

قام معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أمس بزيارة لعدد من مشاريع تعويضات الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي للاطلاع على سير تنفيذ المشاريع ونسبة الإنجاز ومدى جاهزيتها.

وحثَّ معاليه الشركات المنفذة لمشاريع الوحدات السكنية بالإسراع في إنهاء تلك المساكن وتسليمها الى مستحقيها في أقرب فرصة.

كما زار معاليه مشروع مدينة لوى الجديدة واطلع على سير تنفيذ المشروع ونسبة إنجاز المرافق الخدمية في المخطط السكني، حيث قام معاليه بالاطلاع على مشاريع البنية التحتية ومشروع المركز الصحي الجديد قيد الانشاء بالإضافة الى سير تنفيذ بناء الوحدات السكنية، حيث يتم حاليا بناء أكثر من 150 مسكناً في المخطط، وحثّ معاليه المختصين بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الأخرى المصاحبة للمخطط السكني حتى يتزامن توفير الخدمات مع انتهاء مشاريع بناء الوحدات السكنية.

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