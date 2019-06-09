معهد تكامل التقنيات المتقدمة بمجلس البحث العلمي ينفذ عددا من المشاريع البحثية

في المحليات 10 يونيو,2019 نسخة للطباعة

يعتبر أحد المراكز البحثية المتخصصة بالسلطنة

كتب ـ محمد السعيدي:

يقوم معهد تكامل التقنيات المتقدمة بتنفيذ عدد من المشاريع البحثية في السلطنة في عدد من المجالات المخصصة حيث نفذ في الفترة الماضية مشروع لرصد حركة المياه الجوفية وتدفقها الى البحر باستخدام جهاز الإبحار الآلي (Wave glider) حيث تم تنفيذ عدد من التجارب التشغيلية الأولية للمسبار المائي (WaveGlider) في ولاية قريات وفي محافظة ظفار.

ويستعمل هذا المسبار في الدراسات البيئية وجمع البيانات حول المعطيات البيئية البحرية والأرصاد وعلوم المحيطات والمسوحات الهيدروغرافية، ودراسة الظواهر البحرية كالمد الأحمر، والدراسات المتعلقة بحركات الصفائح ورصد الزلازل وتلك المتعلقة بالمسوحات الكمية للأسماك وعمليات التلوث البحري كما ان للمسبار المائي تطبيقات واسعة تتعلق بعمليات الأمن والاتصالات وأمن الممتلكات وسلامة الملاحة في مياه البحار.

أما المشروع الثاني الذي نفذه المعهد هو إنشاء محطة مختصة بالتدريب والبحوث التطبيقية في مجال المعالجة اللامركزية المياه الصرف والعمل على تطوير تقنية مبتكرة ذات فعالية وقليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المنازل من خلال تصنيع واختبار النموذج المبدئي في جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك باستخدام تقنية الأراضي الرطبة الصناعية (Constructed Wetland) وإضافة تعديلات وتحسينات مبتكرة على النموذج وذلك لتحسين أداء التقنية ومواءمتها للظروف البيئية للسلطنة والعمل على تطوير أدوات دعم صنع القرار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتي تعمل على تحليل طبوغرافية المناطق المستهدفة كالقرى الجبلية والمناطق غير الحضرية وتحديد طبيعة المخططات العمرانية بها ووضع سيناريوهات إدارة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي بهذه المناطق واختيار السيناريو الأمثل وفق الجدوى الاقتصادية لكل سيناريو.

أما المشروع الثالث للمعهد فهو مشروع التبريد الهجين المستمر باستخدام مصادر الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الحرارية الشمسية وأنظمة التخزين تحت الأرض، ويهدف المشروع إلى تطوير نموذج لنظام تبريد مدفوع حرارياً باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية.

هذا وقد نشر المعهد عدداً من البحوث العلمية في تخصصات معتمدة وتقديم أوراق بحثية علمية في مؤتمرات داخلية وخارجية وتدشين التجربة العلمية لدراسة تأثير عوامل التعرية على الزجاج المستخدم في الألواح الشمسية في مجمع الابتكار مسقط.

كما نظم المعهد مؤخراً حلقة تدريبية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، كما يقوم بتدريب العديد من الطلبة الخريجين من التخصصات المختلفة ذات الصلة لتوفير فرص تدريب لطلاب علوم الأرض بالجامعة الألمانية في مدينة بوتسدام الألمانية.

الجدير بالذكر أن المعهد هو أحد المراكز البحثية التخصصية بمجلس البحث العلمي الذي تم انشاؤه لإيجاد إقتصاد مبني على المعرفة وكذلك الاستعانة بالخبرات الدولية ذات التجربة من خلال تعاونه مع مؤسسة هلم هولتز الألمانية للابحاث لتنفيذ مشاريع بحثية في السلطنة.