اعتبارا من اليوم بدء التسجيل للدراسة بمدارس القرآن الكريم للعام الدراسي القادم

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

تبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد) وتستمر حتى يوم الخميس 20 من الشهر الجاري عملية التسجيل للطلبة الراغبين في الدراسة بمدارس القرآن الكريم للعام الدراسي القادم (2019 ـ 2020م) في جوامع السلطان قابوس التابعة لديوان البلاط السلطاني بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وذلك في كل ٍّمن:(جامع السلطان قابوس بروي، وصلالة، وبهلاء، ومنح، ودبا، وينقل، وخصب، وصور، وجعلان بني بوحسن، وجعلان بني بوعلي، وضنك، ومدحاء، ومحضة)، بالإضافة الى جامع السلطان سعيد بن تيمور بالخوير، وجامع السلطان تيمور بن فيصل بالمعبيلة، وجامع السيدة ميزون بنت أحمد بالموالح، ومدرسة القرآن الكريم بجامع القلعة بنزوى ومدرسة القرآن الكريم بصحار، ومدرسة القرآن الكريم للإناث بصلالة، ومدرسة القرآن الكريم بطاقة، ومدرسة القرآن الكريم بالمنومة لأبناء المنومة)، ومدرسة القرآن الكريم بقرية الفليج.

حيث ستتم عملية التسجيل للطلبة الراغبين عن طريق التوجه إلى المراكز (الجوامع والمدارس) المذكورة سابقاً لتسجيل أسمائهم وإجراء الاختبارات والمقابلات لهم خلال الفترة الصباحية.

وقد تم وضع عدد من الشروط لعملية التسجيل وهي: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الصف الثاني الأساسي أو الصف الثالث الأساسي بنجاح للعام الدراسي الحالي (2018 ـ 2019م)، وألا يزيد عمر المتقدم عن عشر سنوات وأن يجتاز المتقدم الاختبار والمقابلة الشخصية، كما عليه أن يحضر معه ما يثبت هويته من مستندات وهي: أصل وصورة للشهادة الدراسية المذكورة ونسخة من شهادة الميلاد، ونسخة من جواز ولي الأمر، وصورتين شخصيتين (بخلفية زرقاء).