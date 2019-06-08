الشورى يناقش غدا مشروعي قانوني (التخصيص) و (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)

مسقط ـ العمانية: يعقد مجلس الشورى غداً (الاثنين) جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019م) من الفترة الثامنة.

وأوضح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سيناقش خلال الجلسة تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بشأن مشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللذين تمت إحالتهما من الحكومة بصفة الاستعجال وذلك بناء على نص المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على:(تحال مشروعات القوانين التي

لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان المعظم مشفوعًا برأي

المجلسين).

وأضاف: تأتي مناقشة مشروعي القانونين بعد جملة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس واللقاءات المشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة مشروعي القانونين من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة بالإضافة إلى الاعتبارات والضوابط القانونية والاقتصادية المناسبة لبيئة وطبيعة الاقتصاد العماني إلى جانب استضافة اللجنة لعدد من المختصين بالجهات المعنية للأخذ بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروعي القانونين.