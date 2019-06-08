استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال السلطنة والبريمي تسجل 45 درجة أمس

- رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة على المناطق الساحلية لبحر العرب

كتب ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي:

شهدت مختلف محافظات السلطنة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة في ولاية البريمي أمس 45 درجة مئوية فيما بلغت في عبري 44 درجة.

أما الطقس فهو صحو بشكل عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكّل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

أما في جنوب السلطنة فحالة الطقس في محافظة ظفار صحو إلى غائم جزئياً مع فرص هطول أمطار متفرقة، حيث بلغت درجة الحرارة في صلالة 33 درجة مئوية.

وهيمنت الأجواء الحارة على المحافظات الشمالية عدا منطقة سيق بالجبل الأخضر إذ بلغت درجة الحرارة 30 درجة مئوية نظراً لوقوعها في أعالي الجبل الأخضر إذ بلغت درجة الحرارة في كل من الرستاق وصور وهيما 43 درجة مئوية.

وأشارت توقعات الطقس الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية) إلى أن هناك فرصاً لتكون السحب المنخفضة الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية لبحر العرب.

كما تنبه الهيئة إلى أن هناك انخفاضاً في الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وهطول الأمطار، وأن الأمطار الرعدية تكون مصحوبة برياح هابطة.

كما تهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلاً وتهب على المناطق الساحلية لبحر العرب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة.

فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.