ضمن أهداف الرؤية المستقبلية 2040 إنشاء مدن السلطنة الذكية تتسم بتوفر الخدمات الأساسية المتطورة...

- تحقيق تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات

-إيجاد مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

كتب ـ محمد السعيدي:

تضع الرؤية المستقبلية (عمان 2040) عدداً من الأهداف والأولويات الأساسية حول مختلف المجالات في السلطنة.

ومن هذه الأولويات أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من خلال التوجه الاستراتيجي لهذه الأولوية والتى تهدف إلى تحقيق جملة من الاهداف منها تحقيق تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات وإيجاد مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتعمل ضمن إطار اللامركزية الادارية والاقتصادية بالاضافة إلى إيجاد نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية فعّال يوجه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني المتنامي وتوفر الخدمات والمرافق الاساسية بالاضافة الى إيجاد مناطق حضرية وريفية وتراث طبيعي وثقافي تتميز بمرونة وقدرة عالية على التعامل مع التغيرات المناخية ومدن ذكية ومستدامة وريف حيوي بجودة عمرانية عالية للمعيشة والعمل والترفيه ووسائل نقل متنوعة وسهلة الوصول ومتكاملة مع التنمية العمرانية الموجهة بشكل سليم وبنية أساسية مستدامة عالمية المستوى.

إن التوجه الاستراتيجي للتنمية الشاملة جغرافياً تتبع نهجاً لامركزياً وتطور عدد محدود من المراكز الحضرية الرئيسية، واستخدام أمثل ومستدام للأراضي حيث إن التصور المستقبلي لشكل المدن الرئيسة في السلطنة يأتي انطلاقاً من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لرؤية عمان 2040، فإدارة المدن تساعد على تسريع وتيرة النمو والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تهيئة بيئات إنتاجية لجذب الاستثمارات العالمية، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وتهيئة بيئات ملائمة للعيش، والحفاظ على نهضة المدن بيئياً واجتماعياً، ويمكن التنسيق بين التجمعات الاقتصادية وقطاعاتها المختلفة في المدن مثل: تعزيز الإنتاجية وتحفيز الابتكار وتنويع مصادر الاقتصاد والنمو، كما أن التطوير الشامل والتناغم للبنى الأساسية بمكوناتها كافة، كفيل بصنع تنمية عادلة موجهة إلى المناطق الحضرية والريفية لتعزيز الازدهار الاجتماعي الاقتصادي.

كما يتبنى منهج إنشاء مدن السلطنة الذكية التي تتمسم بتوفر الخدمات الأساسية المتطورة، والمعتمدة على التقنية الحديثة، وإنشاء المدن الاشتمالية ثلاثية الأبعاد، التي تتضمن الاشتمال المكاني الاجتماعي والاقتصادي في الوقت ذاته على أن ذلك كله يرتكز على التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار من خلاله في عملية تمكين المجتمعات الحضرية لتصبح المدن العمانية الذكية والمتطورة مصدر تحفيز النمو، وموطناً آمناً للعيش.

وفي المرحلة القادمة من مستقبل السلطنة سيكون العمل على تحقيق التنمية المستدامة لمحافظات السلطنة كافة في البنى الأساسية، والخدمات الحكومية، والمرافق العامة، والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات، بما يحقق زيادة سلسة القيمة المضافة في ربط المحافظات بعضها ببعض، ويضمن مستوى معيشية متقدم وستقوم عملية التخطيط التنموي وبناء المخططات الشمولية للمحافظات على أساس استثمار الموارد المتاحة، وسبل توسيع الاستفادة من المرافق العامة والخدمات الموجودة أو التي تقام مستقبلا ضمن سياق متكامل ،وياخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات ويساهم في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين المحافظات، وإيجاد الإدارات والقيادات المحلية القادرة على تطبيق مبادئ اللامركزية بحيث تتمتع هذه القيادات بالقدرة على التخطيط، واتخاذ القرارات المناسبة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة ،وتساهم في تنمية مجتمعاتها المحلية، وإيجاد فرص العمل الموائمة، وتعزز من تطبيق مبادئ الابتكار والتطوير في بناء المنظومة المحلية في كل محافظة، وتشجع على استخدام التقنية الحديثة والاستخدام الأمثل والمستدام للأراضي والموارد الطبيعية والمتاحة، واستثمارها بطريقة متميزة وفاعلة.