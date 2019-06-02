إفتتاح المنفذ التسويقي لإحتياجات العيد بجمعية المرأة بنـزوى

تغطية وتصوير ـ سالم بن عبدالله السالمي:

افتتح بجمعية المرأة العمانية بنـزوى مؤخرا بقاعة الضياء المنفذ التسويقي للمرأة المنتجة وأسر الضمان الإجتماعي والدخل المحدود وصاحبات المشاريع الصغيرة والتي تنظمه الجمعية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك بمشاركة أكثر من 45 نافذة تسويقية لاحتياجات الأسرة من مستلزمات العيد في مجال الملابس للمرأة والأطفال والعطور والبخور وحلى العيد من المصوغات والزينة والبهارات المحلية بمختلف أنواعها .. وغيرها من الإحتياجات الأسرية.

ويعد المنفذ فرصة سانحة لكافة شرائح المجتمع للتسوق وشراء كل يطيب لهم والذي من شأنه تشجيع وتحفيز تلك الأسر للعمل في مثل هذه المجالات حتى تتمكن من تحقيق النجاح الذي يساعدهم في إيجاد دخل لهذه الأسر وذلك في إطار التوجه للإعتماد على مايتاح لهم من فرص مهنية ووظيفية في مختلف القطاعات.

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