بلدي مسقط يعتمد توصياته بشأن خطط بلدية مسقط لتبسيط الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير...

درس مقترح إنشاء مركز تحكم مروري في المحافظة

– استعراض مشروع تطوير وإدارة المرافق العامة في الأحياء السكنية و(المدينة الصحية) – التأكيد على طرح مناقصات مشاريع الصرف

الصحي بالأنصب المرحلة الثانية

ناقش المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه السادس لهذا العام عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ بحضور أعضاء المجلس.

حيث ابتدأ بمصادقته على توصياته بشأن بيان المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط، وذلك عن خطط بلدية مسقط لتبسيط الإجراءات في القطاع الخدمي، والسياسات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتقديم المبادرات فيما يتعلق بتطوير الخدمات، وقد جاءت أهم توصيات المجلس في هذا الشأن بمخاطبة بلدية مسقط بأهمية التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء للإسراع في تنفيذ مشروع العنونة بمحافظة مسقط؛ نظراً لأهمية هذا المشروع، ودراسة مقترح إنشاء مركز تحكم مروري في محافظة مسقط يعمل تحت إشراف بلدية مسقط، ودراسة مقترح شمولية مركز اتصالات مسقط بحيث يتضمن جميع الجهات الخدمية في محافظة مسقط، ودعم المجلس جهود بلدية مسقط في تنفيذ مشروع تطوير وإدارة المرافق العامة في الأحياء السكنية من أجل إيجاد الشراكة الخدمية المستدامة في مختلف ولايات محافظة مسقط، وإيجاد مزيد من التعاون بين بلدية مسقط ووزارة الصحة في مشروع الشراكة الخدمية المستدامة والاستفادة من تجربة وزارة الصحة في مشروعها عن (المدينة الصحية).

كما صادق المجلس كذلك على توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن إلزام شركات توصيل الخدمات باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، حيث أوصى المجلس في هذا الشأن بمخاطبة وزارة القوى العاملة بتكثيف أعمال متابعة تقيّد الشركات باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم:(268/ 2008)، مخاطبة الجهات المسؤولة عن تصاريح أعمال الحفريات في الأحياء السكنية.

كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الرابع لهذا العام بعد استعراضها لموضوع طفح المياه في منطقة الأنصب المرحلة الثانية، حيث أوصى المجلس في ذلك بضرورة الإسراع في طرح مناقصات مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية بولاية بوشر كأحد الحلول الجذرية لمعالجة مشكلة طفح المياه تمهيدًا لبدء تنفيذها مطلع عام 2020م نظرًا لحجم المشكلة التي تعاني منها المنطقة، وبمخاطبة شركة (حيا للمياه) لتقديم المساعدة في خدمة شفط مياه الصرف الصحي لمنازل المواطنين المتضررين من طفح المياه بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية عن طريق الشركة كنوع من المساهمة المجتمعية إلى حين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، ومخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لموافاة المجلس البلدي لمحافظة مسقط بنتائج الدراسة التي تنفذها جامعة السلطان قابوس عن مشكلة تسرب المياه بمنطقة الأنصب المرحلة الثانية بولاية بوشر، ومخاطبة بلدية مسقط لتحديث نص المادة (80) من الأمر المحلي رقم:(23 /92) في شأن تنظيم المباني بمسقط ضمن مشروع تعديل هذا الأمر، والخاصة بمواصفات حفرة الامتصاص للمباني”بأن تكون جدران وأرضية الحفرة من الخرسانة المصمتة” وذلك منعًا لتسربات الصرف الصحي إلى المياه الجوفية.

وقد أنهى المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط، حيث اطلع على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، وقد جاءت أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة الاستماع إلى عرض عن قسم الاتصالات المساندة بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب، واقتراح الأسواق الشعبية وعددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل، كما اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية قريات، والذي تضمن عددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل، والنظر في موضوع حظائر الأغنام بالمخططات السكنية للمتضررين بالأنواء المناخية، وطلب تخصيص أرض لإقامة فعاليات ترفيهية وثقافية والسوق الخيري للأسر المنتجة كذلك اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات والذي تضمن المسميات المقترحة للأحياء السكنية بالعامرات وخطة التشجير والمتنزهات بالولاية وعددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل ، كما تضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر النظر في استحداث شوارع للاستخدام السكني التجاري، وإنشاء صندوق للخدمات للمجلس البلدي، وتضرر أهالي بلدة سرو بالمسفاة من التلوث البيئي، ومقترح تخصيص موقع للقراءة بشاطئ القرم وعددًا من المطالبات الخدمية بالولاية.