«الخليج 365» بالتعاون مع الادعاء العام / ومضاتٌ من قانون الجزاء رقم:(7 /2018) الجزء (السابع عشر) (الجرائم...

في المحليات 3 يونيو,2019 نسخة للطباعة

بتاريخ 11 يناير 2018م، طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة، بمرسومٍ سُلطانيٍّ سَامٍ، رقم:(7 /2018)، بإصدارِ قانون الجزاء، وقضى المرسوم في مادته الثانية بإلغاء قانون الجزاء العُمَاني (القديم) رقم:(7

/1974)؛ وإلغاء كلّ ما يخالف أحكامه، أو يتعارض معه. هذا، وبالنظر إلى أن القانون الماثل أكَّدَ صراحةً، في مادته الخامسة على مبدأ عدم الاعتِداد بعذر الجهل بالقانون، كما هو حال القوانين قاطبةً، فإن (المجتمع والقانون)، وتنفيذًا لرسالتِها التوعويَّة، أخذت على عاتقِها مسئولية تبصيرِ العامة بأهم أحكام هذا القانون، لاسيَّما تلك التي وسَّعَ فيها المشَرِّع من نطاقِ التجريم، أو لم تكُن أصلاً مجرَّمة.

نورد تاليًا الجزء السابع عشر من أهم تلك الومضات ..

ـ انتهينا في الجزء المنصرم، من استعراض الباب الحادي عشر من القانون، وهو الباب الذي أفرده المشرّع لبسط الجرائم الواقعة على الأموال، بفصولِه السَّبعة، وهي:(السَّرقة وابتزاز الأموال، تلتها جريمة الاحتيال، فجرائم الشيكات، ثم إساءة الأمامة، فإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، ثم جريمة التخريب والاتلاف، انتهاءً بجريمة انتهاك حُرمة المساكن والأملاك الخاصة).

دعمنا استعراض هذه الجرائم، بموقف القضاء العُمَاني حيالها، أينما اقتضى الحال، وذلك كله، تقريبًا لفكرة المادة المعروضة لدى جمهور العامة.

ـ في الجزءِ الماثل، خصّصناه لاستعراض الباب الأخير من القانون، الباب الثاني العشر، أو جزءًا منه، بشأن (الجرائم المتعلقة بالتجارة).

يشتمل هذا الباب على فصلين اثنين، وهما: فصل في (الغش في المعاملات)، وآخر في (الإفلاس) تناولهما المشرع في المواد (379 – 389).

ـ سنتناول في الجزء الماثل الفصل الأول، من هذا الباب الأخير، ونرجئ الفصل الثاني للجزء القادم، الذي سيصادف الأخير في هذه الومضات التنويرية، أو هكذا نحسبها، التي سلطناها، على مدى الستة عشر جزءًا المنصرمة، على قانون الجزاء.

ـ ففي المادة (379)، جرم المشرع فعل كل من يستعمل ميزانًا، أو أيّ وحدةٍ غير صحيحة للوزن أو القياس أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية، مع علمه بذلك؛ وأوجد للفعل عقوبة رادعة، تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

ـ كما جرَّم، بمقتضى المادة (380) كل من أنتج أو أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوَّق أو روّج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان، مغشوشة أو فاسدة، وأوجد لهكذا فعل عقوبة سجنية، تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عُماني وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الفعل أضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.

ـ وإذا نتج عن الفعل أعلاه وافاة شخص، تتراوح العقوبة بين السَّجن لمدةِ (10) سنوات، إلى (15) سنة، ويعاقب على الشروع (محاولة ارتكاب الفعل) بالعقوبةِ نفسها.

ـ أما من خزن، أو نقل أيّ سلعةٍ فاسدة، أو مُقلَّدة، بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها، يعاقب وفق مقتضيات المادة (381) بالسَّجن حتى سنة، وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال عماني.

ـ وكل من غش المتعاقد معه، سواءً في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبتها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيَّتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرًا بموجب الاتفاق أو العادات. تكون العقوبة في هذه الحالة السَّجن حتى ثلاث سنوات، وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال عماني، وفق ما جاء في المادة (282).

ـ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من استورد أو اشترى أو روَّج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها، مع علمه بأمرها. وتشدد العقوبة، على ألا تتجاوز الضعف، إذا نتج عن الفعل إضرار بصحة الإنسان، أو نفوق حيوان.

ـ أما المادة (283) فقد تناولت حالة من توصَّل، أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عملٍ من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق؛ وقرر للفعل عقابًا يصل إلى السَّجن لمدة سنتين، وبغرامة حتى ألف ريال عماني.

ـ ترقبوا الجزء الأخير في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى.