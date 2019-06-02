(القبول الموحد) يختتم مرحلة التسجيل في الموقع الإلكتروني للنظام

بلغ عدد المسجلين أكثر من 40 ألف طالب وطالبة

كتب ـ يعقوب بن محمد الغيثي:

أُختتمت مؤخراً عملية التسجيل بالقبول الموحد لطلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة الطلبة العمانيين الدارسين بالمدارس الحكومية والخاصة داخل السلطنة وخارجها المقيدين بالصف الثاني عشر بتسجيل برامجهم الدراسية في التخصصات التي تناسب قدراتهم وميولهم وذلك بالموقع الإلكتروني للقبول الموحد.

وقد بلغ عدد المقاعد الدراسية المطروحة للعام الأكاديمي المقبل (2019 /2020م) حوالي 29732 مقعداً دراسيا في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية والمنح المقدمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبعثات الخارجية ومنح الدول الشقيقة، موزعة على 415 برنامجاً دراسياً في أكثر من 11 تخصصاً.

وقد بلغ عدد المسجلين بالموقع الالكتروني للقبول الموحد حوالي (40141) طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد الطلبة الذكور المسجلين 19687، فيما بلغت الطالبات المسجلات 20454 وتوزع الطلبة المسجلين بالنظام عبر الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد والتطبيق في الهواتف الذكية كذلك الرسائل النصية حيث بلغ عدد المسجلين عبر الموقع الالكتروني حوالي 32826 طالباً وطالبة، أما أعداد الطلبة الذين سجلوا عبر تطبيق الهواتف الذكية فقد بلغ 7046 طالباً وطالبة، فيما سجل 269 من الطلبة عبر الرسائل النصية.

وبلغ عدد الطلبة الذين قاموا بتعديل خياراتهم بعد عملية التسجيل 16489 طالباً وعدد 19870 من الطالبات ليصل مجموع من قاموا بعملية التغيير حوالي 36359 طالباً وطالبة.

الجدير بالذكر انه في وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي عن أبرز مستجدات القبول والتسجيل لهذا العام، والذي يتلخص في عدة نقاط أبرزها يتمثل في أن الطلبة المقبولين في الفرز الأول والذين قد استكملوا إجراءات تسجيلهم، لن يدخلوا في منافسة الفرز الثاني نهائياً، كذلك سيتم خلال الفرز الثاني عرض المقاعد الشاغرة على الطلبة الذين هم في قائمة الانتظار ممن لم يحصلوا على أي عرض دراسي سابقاً في مختلف البرامج الدراسية ماعدا البعثات الشاغرة في البعثات الخارجية وجامعة السلطان قابوس، حيث سيتم عرض المقاعد فقط على الطلبة الحاصلين على معدلات تنافسية مساوية أو أعلى من آخر طالب تم قبوله في الفرز الأول، وأيضاً من مستجدات القبول لهذا العام لن يتم الإعلان عن أية برامج جديدة بعد الفرز الأول، وتخفيض الحد الأدنى للتقدم لبرامج البعثات الداخلي الى 65% للمعدل العام وتخفيض شرط مادة اللغة الإنجليزية الى 55 %.