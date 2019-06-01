ارتفاع درجات الحرارة على شمال السلطنة وصور تسجل «47» درجة مئوية

فيما تعتدل جنوبا عند بداية العشرينيات

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

واصلت درجات الحرارة الارتفاع بشكل ملحوظ على معظم محافظات وولايات السلطنة الشمالية وسط استقرار في الأجواء وصفاء السماء من أية غيوم.

حيث سجلت ولاية صور أمس أعلى درجة حرارة على مستوى السلطنة وبلغت (47) درجة مئوية لتتخطى بذلك حاجز (45) درجة مئوية الذي ظلت عليه درجات الحرارة منذ بداية الصيف الجاري ولم تتجاوزه.

كذلك تخطت درجة الحرارة حاجز الـ(45) درجة مئوية في كل من: وادي المعاول وجعلان بني بو علي، حيث بلغت درجة الحرارة (46) درجة مئوية في كلتا الولايتين، وسجلت العامرات بمحافظة مسقط (45) درجة مئوية، وكذلك الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، والكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية (45) درجة مئوية.

وسيطرت الأجواء الحارة على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة باستثناء سيق بالجبل الأخضر التي دائماً ما تسجل درجة حرارة مختلفة عن بقية ولايات ومحافظات ومناطق السلطنة الشمالية وذلك نظراً لارتفاعها ووقوعها في أعالي قمم الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، حيث بلغت درجة الحرارة فيها (21) درجة مئوية.

وجنوبًا بدأت درجات الحرارة تميل الى الاعتدال بشكل عام على معظم ولايات محافظة ظفار الجبلية منها والصحراوية، حيث سجلت ولاية مقشن (25) درجة، فيما بلغت درجات الحرارة في ثمريت والمزيونة (24) درجة مئوية، وقيرون حيريتي وضلكوت (21) درجة مئوية.

وتشير توقعات الطقس الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية) الى استمرارية الطقس الحار على شمال السلطنة خلال الأيام القادمة ،مع اعتدال في الجنوب ،حيث سيكون الطقس صحواً بشكل عام على معظم محافظات السلطنة.

وحول الرطوبة النسبية ذكرت النشرة بأن نسبة الرطوبة في مسقط تتراوح بين 25 الى 60% في مسقط، فيما تبلغ نسبتها في صلالة بين 50 الى 85%.